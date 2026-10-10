El Entre Ríos se anticipa una mejora gradual durante el fin de semana. Las temperaturas serán frescas y el cielo permanecerá nublado en varias localidades.

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el sábado y domingo en las principales ciudades.

El tiempo comenzará a mejorar en Entre Ríos durante este fin de semana largo, aunque el sábado todavía podría presentar algunas precipitaciones, principalmente durante la madrugada y la mañana. Para el domingo se espera una jornada más estable, con nubosidad variable y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados en las principales ciudades de la provincia.

El panorama tendrá algunas diferencias según la localidad. Mientras que en Paraná y Concordia las lluvias perderían probabilidad a medida que avance el sábado, en Gualeguaychú podrían persistir durante parte de la mañana. Concepción del Uruguay también tendrá una mejora progresiva después de las primeras horas del día.

Sábado con nubosidad y posibles lluvias aisladas

En Paraná, se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima estimada en 10 grados y una máxima de 19. La probabilidad de precipitaciones será mayor durante las primeras horas y disminuirá hacia la tarde, cuando las condiciones tenderán a estabilizarse.

En Concordia, el pronóstico también anticipa cielo cubierto, con temperaturas de entre 9 y 20 grados. Las posibilidades de lluvia serán bajas a moderadas durante la mañana y prácticamente desaparecerán durante la tarde.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá una mínima prevista de 8 grados y una máxima de 19. Podrían registrarse algunos chaparrones durante la madrugada, aunque se espera que las condiciones mejoren durante el transcurso de la jornada.

En Gualeguaychú, el sábado se presentará más inestable. La temperatura oscilará entre los 7 y los 18 grados, con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia la tarde disminuirán las chances de precipitaciones y podrían aparecer algunos períodos de sol.

Domingo con mejores condiciones y temperaturas moderadas

Para el domingo 11 de octubre, las previsiones indican una jornada más estable en las cuatro ciudades, aunque con abundante nubosidad en distintos momentos del día.

En Paraná se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21, con algunos períodos de sol durante la mañana y un aumento de las nubes por la tarde. La probabilidad de lluvia será baja durante el día, aunque podría incrementarse por la noche.

En Concordia, las temperaturas rondarán entre los 9 y los 19 grados. Predominará el cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de precipitaciones.

En Concepción del Uruguay se prevén marcas térmicas de entre 7 y 19 grados. La mañana comenzará fresca, con algunos claros, mientras que la nubosidad aumentará durante la tarde.

Finalmente, Gualeguaychú tendrá una mínima estimada en 9 grados y una máxima de 19. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada, pero las probabilidades de lluvia serán reducidas.

De esta manera, el domingo se perfila como el día más favorable para las actividades al aire libre, aunque las mañanas serán frescas y el sol alternará con períodos de nubosidad.