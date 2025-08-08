El horóscopo para este viernes 8 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este miércoles 6 de agosto de 2025

El horóscopo para este jueves 7 de agosto de 2025

La armonía amorosa ahora está presente en su vida. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Unión total con sus familiares. No sea confiado, pueden estafarle. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías. Su piel necesita mayores cuidados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su capacidad amorosa está en la cima. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Éxito laboral, disfrútelo. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su maravilloso encanto le hará triunfar sentimentalmente. Buen momento para vender lo que quiera. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Cuidado con las articulaciones cuando practique deporte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado a la hora de invertir. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Momento romántico muy especial. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Oblíguese a un reposo saludable.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Fase de discordias y querellas familiares. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Preste la debida atención a su situación bancaria. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Tiene que vigilar su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.