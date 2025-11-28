Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 28 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

28 de noviembre 2025 · 07:14hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Solucione sus problemas económicos. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Intente descansar o el agotamiento le vencerá.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. Huya de los comentarios sobre su vida en la oficina. La pereza no es un buen aliado para su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Conocerá gente que le ayudará laboralmente. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Atracción especial hacia una persona. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Las mejoras laborales se están negociando. Procure no trasnochar demasiado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los roces con su pareja se apaciguarán. Evite contraer nuevas deudas. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estará muy apagado por culpa de un amor. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Muévase más para recuperar sus energías.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. La influencia de Saturno le enseñará a trabajar en equipo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Hoy llegará ese gasto tan temido. Cualquier tipo de estudios se le dará muy bien. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. No se deje absorber por el trabajo. Dificultad de conciliar el sueño por el estrés.

