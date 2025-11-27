Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

27 de noviembre 2025 · 07:20hs
El horóscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. No despilfarre el dinero en caprichos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Todo en orden en su sistema nervioso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Está en plena forma y rebosa energía.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Grandes cambios en cuestiones amorosas. Dude de esa inversión que le están ofreciendo. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Molestias de tipo circulatorio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Su buen humor acelera su recuperación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Romántico y detallista con su pareja. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. La prevención sanitaria mejorará su calidad de vida.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es capaz de disolver tensiones en su relación amorosa. Trámites burocráticos retrasan el cobro de un dinero. Recibirá una importante oferta de trabajo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Le sentará muy bien salir a pasear.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los astros le ayudarán a superar la crisis amorosa. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

