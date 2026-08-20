Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Tras el empate 0-0 en la ida, Rosario Central cayó 1 a 0 en Brasil por el tanto de Breno Bidon. De esta manera el Canalla se despidió del torneo.

Central quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo. Perdió frente a Corinthians por 1 a 0 y , tras la igualdad 0 a 0 en el Gigante, se despidió. El conjunto de Jorge Almirón no aprovechó que el equipo local jugó más de media hora con un futbolista menos, por la expulsión de Raniele.