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Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores

Tras el empate 0-0 en la ida, Rosario Central cayó 1 a 0 en Brasil por el tanto de Breno Bidon. De esta manera el Canalla se despidió del torneo.

20 de agosto 2026 · 23:34hs
El delantero de Jaminton Campaz intenta superar la marca del defensor de Corinthans.

Rosario Central

El delantero de Jaminton Campaz intenta superar la marca del defensor de Corinthans.
Central perdió en Brasil y se despidió del certamen.

Central perdió en Brasil y se despidió del certamen.

Central quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo. Perdió frente a Corinthians por 1 a 0 y , tras la igualdad 0 a 0 en el Gigante, se despidió. El conjunto de Jorge Almirón no aprovechó que el equipo local jugó más de media hora con un futbolista menos, por la expulsión de Raniele.

Cuando el conjunto canalla buscaba el triunfo, en una jugada aislada, Bidon señaló el tanto del triunfo, a los 79', para Corinthinans. El elenco brasileño se medirá en cuartos de final con Estudiantes de la Plata.

Rosario Central ganó de visitante.

Rosario Central le ganó de visitante a Barracas

Giovanni Cantizano cae entre dos defensores de Corinthians. No le cobraron penal a Central.

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Central Corinthians Copa Libertadores Brasil
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