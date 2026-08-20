Central quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo. Perdió frente a Corinthians por 1 a 0 y , tras la igualdad 0 a 0 en el Gigante, se despidió. El conjunto de Jorge Almirón no aprovechó que el equipo local jugó más de media hora con un futbolista menos, por la expulsión de Raniele.
Central perdió con Corinthians y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores
Tras el empate 0-0 en la ida, Rosario Central cayó 1 a 0 en Brasil por el tanto de Breno Bidon. De esta manera el Canalla se despidió del torneo.
20 de agosto 2026 · 23:34hs
Cuando el conjunto canalla buscaba el triunfo, en una jugada aislada, Bidon señaló el tanto del triunfo, a los 79', para Corinthinans. El elenco brasileño se medirá en cuartos de final con Estudiantes de la Plata.