Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció medidas para acompañar al sector turístico, que incluye subsidios a la tarifa eléctrica y créditos, entre otras cosas.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un paquete de medidas para acompañar al sector turístico, que incluye subsidios a la tarifa eléctrica, una línea de crédito para la reconversión energética, una reducción del 20% en Ingresos Brutos y financiamiento del turismo interno a través de Sidecreer.

El anuncio fue durante la segunda reunión del Ente Mixto de Turismo (Enturer), que se desarrolló en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná y contó con la participación del secretario General de la Gobernación y el presidente del Ente, Jorge Satto, entre otros integrantes del organismo.

Las medidas que anunció Rogelio Frigerio

En ese marco, el mandatario recordó que el sector está pasando un momento complicado y que “el Estado tiene que no solo entender la situación, sino también, por lo menos en las variables que puede manejar, trabajar en hacer algunos cambios y esto es lo que hoy anunciamos en tres frentes”, aseguró.

En materia impositiva, explicó que “vamos a plantear desde este momento hasta que se sancione una ley que incorpore al sector turístico a la misma condición que la industria en términos del impuesto sobre los Ingresos Brutos”. En ese sentido, señaló que la medida permitirá dejar afuera de este impuesto a la mayoría de las empresas del sector turístico, con el objetivo de avanzar hacia su eliminación, por considerarlo “un impuesto distorsivo”.

Mientras tanto, anunció que “se hará una reducción del 20% en las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para el sector”, y recordó que esta medida se suma a las acciones que ya se vienen implementando con el impuesto inmobiliario para el sector hotelero.

En relación a lo energético, Frigerio informó que se implementará un subsidio a la tarifa eléctrica para los establecimientos turísticos, con una reducción del 15% para los establecimientos menores, del 8% para los intermedios y del 4% para los grandes establecimientos.

Más puntos a tener en cuenta

A estas medidas se sumará una política de financiamiento del turismo interno provincial a través de la tarjeta Sidecreer. “Vamos a estar financiando el 50% de los consumos de hasta 250.000 pesos. Creemos que es un incentivo importante también para el turismo interno de nuestra provincia”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador anunció una línea de crédito, solicitada por prestadores turísticos, destinada a la reconversión energética, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y con la colaboración del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer). Se trata de créditos a una tasa del 21%, con un año de gracia, destinados a empresas vinculadas al sector turístico que podrán reconvertir su matriz energética.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que las medidas llegan en un momento oportuno para un sector afectado por factores como el clima, los cambios en los hábitos turísticos y la situación macroeconómica. En ese marco, resaltó el rol del Ente Mixto de Turismo y las nuevas herramientas de asistencia y fomento, como el subsidio a la energía y el plan de Sidecreer, que busca incentivar el consumo turístico.

“Entre Ríos tiene con qué convertirse verdaderamente en un destino atractivo”, sostuvo, y remarcó que el Ente Mixto "es clave para potenciar esos recursos".

En tanto, el presidente del Enturer, Jorge Satto, se refirió a la próxima temporada de verano. En ese sentido, destacó el optimismo y llamó a aprovechar las ventajas comparativas de Entre Ríos, especialmente su cercanía con grandes centros urbanos como Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. En esa línea, sostuvo que estas condiciones deben ser aprovechadas favorablemente para fortalecer al sector turístico, al que el gobernador considera uno de los motores de la economía provincial.