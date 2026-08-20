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Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

El número de la Feria Paraná Lee surge de un estudio realizado por la Municipalidad que tuvo como eje el relevamiento de público que asistió.

20 de agosto 2026 · 21:27hs
Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales.

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales.

La XIV Feria del Libro Paraná Lee, desarrollada del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo, generó un movimiento estimado de $136.951.055 en ventas de libros, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, con la colaboración de Turismo Municipal.

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Los números de Paraná Lee

Durante las cuatro jornadas se estima que fueron adquiridos 6.289 libros. El cálculo surge de las compras declaradas por los visitantes encuestados y del precio promedio por ejemplar informado por las librerías y editoriales participantes de la feria.

La Paraná Lee se cerró este lunes en la Sala Mayo.

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Entre los residentes en Paraná y los visitantes provenientes de otras localidades compraron más de 6.000 libros por un valor superior a los 136 millones de pesos.

Los datos dan cuenta del doble impacto de Paraná Lee como política cultural y como espacio de fortalecimiento de la actividad económica vinculada al libro.

A la circulación de lectores, autores, editoriales y librerías se sumó una dinámica comercial que permitió generar ventas directas para el sector durante los cuatro días de programación.

La feria registró 14.226 visitas, correspondientes a unas 12.647 personas distintas, teniendo en cuenta que parte del público asistió en más de una jornada. El sábado y el domingo concentraron el 63% de la concurrencia total.

Además, casi uno de cada cinco visitantes llegó desde fuera de Paraná. Entre quienes residen fuera del Gran Paraná, el 34,6% afirmó que la feria constituyó el motivo específico de su viaje a la ciudad, un dato que permite identificar gasto incremental atraído directamente por el evento.

Más aspectos para tener en cuenta

El movimiento económico también alcanzó a otros sectores. El 45% de los visitantes manifestó haber realizado consumos adicionales, entre gastronomía, productos de emprendedores y artesanías. Sólo los emprendedores ubicados en la zona contigua a Sala Mayo informaron ventas por $6,8 millones. De esta manera, el movimiento relevado dentro del ámbito de la feria alcanzó los $143.751.055.

Esta cifra constituye todavía un resultado parcial, ya que el estudio no incorpora el gasto realizado fuera del predio en rubros como alojamiento, transporte y gastronomía, que será objeto de una estimación complementaria.

En paralelo al balance económico, Paraná Lee obtuvo una elevada valoración por parte de sus asistentes: el 99,6% evaluó positivamente la experiencia, con una calificación promedio de 9,09 puntos sobre 10.

El relevamiento se realizó mediante encuestas a visitantes y conteos de afluencia durante las cuatro jornadas. La estimación económica debe ser considerada como un valor de referencia que se estimó en función de un precio informado por las editoriales y librerías.

Paraná Lee Ventas Librerías Editoriales
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