Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales.

El número de la Feria Paraná Lee surge de un estudio realizado por la Municipalidad que tuvo como eje el relevamiento de público que asistió.

La XIV Feria del Libro Paraná Lee, desarrollada del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo, generó un movimiento estimado de $136.951.055 en ventas de libros, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, con la colaboración de Turismo Municipal.

Durante las cuatro jornadas se estima que fueron adquiridos 6.289 libros. El cálculo surge de las compras declaradas por los visitantes encuestados y del precio promedio por ejemplar informado por las librerías y editoriales participantes de la feria.

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Entre los residentes en Paraná y los visitantes provenientes de otras localidades compraron más de 6.000 libros por un valor superior a los 136 millones de pesos.

Los datos dan cuenta del doble impacto de Paraná Lee como política cultural y como espacio de fortalecimiento de la actividad económica vinculada al libro.

A la circulación de lectores, autores, editoriales y librerías se sumó una dinámica comercial que permitió generar ventas directas para el sector durante los cuatro días de programación.

La feria registró 14.226 visitas, correspondientes a unas 12.647 personas distintas, teniendo en cuenta que parte del público asistió en más de una jornada. El sábado y el domingo concentraron el 63% de la concurrencia total.

Además, casi uno de cada cinco visitantes llegó desde fuera de Paraná. Entre quienes residen fuera del Gran Paraná, el 34,6% afirmó que la feria constituyó el motivo específico de su viaje a la ciudad, un dato que permite identificar gasto incremental atraído directamente por el evento.

Más aspectos para tener en cuenta

El movimiento económico también alcanzó a otros sectores. El 45% de los visitantes manifestó haber realizado consumos adicionales, entre gastronomía, productos de emprendedores y artesanías. Sólo los emprendedores ubicados en la zona contigua a Sala Mayo informaron ventas por $6,8 millones. De esta manera, el movimiento relevado dentro del ámbito de la feria alcanzó los $143.751.055.

Esta cifra constituye todavía un resultado parcial, ya que el estudio no incorpora el gasto realizado fuera del predio en rubros como alojamiento, transporte y gastronomía, que será objeto de una estimación complementaria.

En paralelo al balance económico, Paraná Lee obtuvo una elevada valoración por parte de sus asistentes: el 99,6% evaluó positivamente la experiencia, con una calificación promedio de 9,09 puntos sobre 10.

El relevamiento se realizó mediante encuestas a visitantes y conteos de afluencia durante las cuatro jornadas. La estimación económica debe ser considerada como un valor de referencia que se estimó en función de un precio informado por las editoriales y librerías.