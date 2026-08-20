Uno Entre Rios | Ovación | Árbitro

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

La escena se produjo en la Liga Posadeña. El vendedor caminaba por el campo ofreciendo sus productos hasta que el árbitro le ordenó retirarse.

20 de agosto 2026 · 20:38hs
El momento que el árbitro decidió expulsar al vendedor.

El momento que el árbitro decidió "expulsar" al vendedor.

Un insólito episodio se vivió durante el partido entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña, en Misiones, cuando un vendedor de chipa apareció dentro del terreno de juego ofreciendo sus productos en pleno desarrollo del encuentro y terminó siendo retirado por decisión del árbitro.

La escena ocurrió en el estadio Salvador Noziglia, de Villa Urquiza, y rápidamente llamó la atención por lo poco habitual de la situación.

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado.

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado

Alumnos de escuelas técnicas y universidades asistieron al encuentro de transferencia de conocimiento. 

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Mientras los futbolistas disputaban el partido, el chipero recorría sectores de la cancha con sus productos, hasta que el juez Octavio Capelli detectó su presencia y decidió intervenir.

El árbitro se acercó al vendedor y le indicó que debía abandonar inmediatamente el campo de juego, por lo que el hombre terminó retirándose mientras el encuentro continuaba.

La curiosa expulsión terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la fecha y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El partido en la capital de Misiones

En cuanto a lo deportivo, Jorge Gibson Brown se impuso 1-0 ante Atlético Posadas, con gol de Jorge García a los 42 minutos del primer tiempo. Además, Atlético Posadas terminó con diez jugadores por la expulsión de Luciano Blanco, quien vio la tarjeta roja después de insultar al árbitro.

Pero el resultado terminó quedando en un segundo plano por una escena difícil de imaginar en un partido oficial: un vendedor de chipá caminando por el campo de juego hasta ser literalmente “expulsado” por el juez.

Árbitro Misiones Chipa Fútbol
Noticias relacionadas
Patronato juega de local y valor de las entradas.

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

La categoría llega a Paraná, donde finalizará la Etapa Regular y se conocerá a los 12 clasificados.

Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

El Cuti Romero utilizará el dorsal 21.

Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid

Paraná tendrá un Torneo de Ajedrez Rápido

Paraná tendrá un Torneo de Ajedrez Rápido

Ver comentarios

Lo último

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

Ultimo Momento
Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

Policiales
Roncaglia, tras la detención del comisario: No es una simple sospecha

Roncaglia, tras la detención del comisario: "No es una simple sospecha"

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Una cuenta policial volvió a activarse y apuntó contra la cúpula tras la detención de Rosatelli

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Daniel Rosatelli pidió acceder al expediente y postergó su declaración

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Condenan a casi cinco años de cárcel a un joven de Paraná por el transporte de más de ocho kilos de marihuana

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Detuvieron a un hombre por robar paltas y escapar por los techos

Ovación
Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

Los horarios que tendrá el Turismo Carretera en Paraná

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

Matías Roskopf tiene nuevo club: el delantero paranaense jugará en Oriente Petrolero

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

En Misiones un árbitro expulsó a un vendedor de chipa en pleno partido

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: Perdí todo, mi familia está destrozada

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: "Perdí todo, mi familia está destrozada"

La provincia
Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Rogelio Frigerio anunció medidas de alivio para el sector turístico

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Corriente de El Niño: Rogelio Frigerio reunió a intendentes y funcionarios para coordinar acciones

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

Familias del departamento Concordia recibieron escrituras de sus viviendas

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

La Provincia sostiene y amplía las capacitaciones en Ley Micaela

Dejanos tu comentario