La ACTC realizó una jornada educativa para estudiantes de escuelas técnicas y universidades

Más de 200 alumnos fueron capacitados por la ACTC en conocimientos sobre mecánica, ingeniería y seguridad vinculado con el automovilismo.

En el marco de las jornadas educativas organizadas por el Consejo General de Educación (CGE) y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), este jueves se desarrolló en la Escuela de Policía de Entre Ríos la Jornada de Mecánica de Vehículos, destinada a estudiantes de escuelas técnicas y universidades. Este viernes se realizará el Taller de Educación Vial.

La actividad de este jueves reunió a más de 200 jóvenes y permitió acercar conocimientos sobre mecánica, ingeniería y seguridad vinculados con el mundo del automovilismo. En este marco, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, agradeció al Gobierno provincial, a la Escuela de Policía y a la ACTC por hacer posible la actividad y destacó la oportunidad de que los estudiantes accedan a una experiencia práctica junto a especialistas del automovilismo. "Para nosotros esta acción es muy importante, única para los estudiantes que atraviesan la educación técnica", afirmó, y resaltó especialmente "la posibilidad de conocer en detalle un vehículo de Turismo Carretera que competirá este fin de semana".

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Cuenca también destacó que en la oportunidad se presentó el stand del programa Hablemos De, iniciativa que tuvo su lanzamiento en junio y que continúa generando espacios de encuentro con estudiantes, familias y docentes para hablar de las problemáticas que atraviesan los jóvenes.

En ese marco, recordó que el miércoles se realizó una jornada en Concordia, con una participación multitudinaria de más de 600 estudiantes, padres y docentes, y que este jueves la propuesta llegó a Paraná. Además, señaló que se presentó el "Compromiso de las familias por una crianza digital saludable", que contempla distintos aspectos, entre ellos el vínculo con la tecnología y el uso del celular.

La jornada de Mecánica de Vehículos se desarrolló este jueves y estuvo a cargo de Sergio Pendás y Pedro Viglietti, ingenieros y profesionales con experiencia en el automovilismo. También participó el piloto de Turismo Carretera Mariano Werner, quien compartió conocimientos vinculados con los cuidados y las medidas de seguridad de un vehículo de competición y presentó la indumentaria reglamentaria utilizada en pista.

Durante la capacitación se abordaron aspectos mecánicos, técnicos y aerodinámicos de un auto de Turismo Carretera, además de contenidos relacionados con la ingeniería en pista, la interpretación de datos, la puesta a punto, los distintos tipos de chasis y los sistemas de suspensión. Uno de los principales atractivos fue la posibilidad de observar de cerca un vehículo de competición ubicado en el patio de la institución y conocer sus características y funcionamiento.

El aporte de la ACTC

Por su parte, el secretario general de la ACTC, Facundo Gil Bicella, destacó la importancia de llevar estas jornadas a Entre Ríos y agradeció la disposición de las instituciones que facilitaron el desarrollo de las actividades. "Muy contento de estar aquí en la provincia de Entre Ríos con todo nuestro equipo, nuestro departamento educativo", expresó, y remarcó que contar con instalaciones adecuadas permite fortalecer el intercambio y enriquecer la experiencia de los participantes.

La propuesta también permitió fortalecer el vínculo entre la formación técnica y el mundo del automovilismo, con la participación de estudiantes de escuelas técnicas, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). De este modo, los jóvenes pudieron interactuar con profesionales que, además de desempeñarse en el ámbito educativo, desarrollan su actividad dentro de la categoría.

Este viernes, de 9 a 13.30, continuará la propuesta con el Taller de Educación Vial ACTC, centrado en la prevención de siniestros y la promoción de conductas responsables en la vía pública.