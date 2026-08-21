La producción lechera entrerriana dejó atrás dos años de caída y creció 12% en 2025.

Entre Ríos produjo 440,2 millones de litros de leche en 2025, un 12,03% más que en 2024, según datos a los que pudo acceder UNO .

La producción de leche en Entre Ríos mostró en 2025 una fuerte recuperación después de dos años consecutivos de retroceso y alcanzó un total anual de 440.260.181 litros, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos al que accedió UNO.

El resultado representa un crecimiento del 12,03% respecto de 2024, cuando la producción había llegado a 392.990.237 litros, y se convirtió en el registro más elevado de la serie comprendida entre 2021 y 2025.

La producción de leche en Entre Ríos dio un fuerte salto en 2025: creció 12%

Fuerte recuperación

La evolución de los últimos cinco años permite observar una trayectoria con altibajos. En 2021 la producción provincial había alcanzado los 400.918.600 litros. Un año después, en 2022, se registró un leve incremento y el volumen llegó a 403.729.952 litros, lo que significó una mejora del 0,70%.

Sin embargo, a partir de 2023 la tendencia cambió. Durante ese año se produjeron 399.622.066 litros, un 1,02% menos que en 2022. La caída se profundizó en 2024, cuando el volumen anual descendió a 392.990.237 litros, equivalente a una baja del 1,66% interanual.

De esta manera, en apenas dos años la producción había retrocedido frente a los niveles de 2021 y 2022. El escenario se modificó de manera contundente durante 2025, cuando la actividad logró no solo recuperar el terreno perdido, sino también superar ampliamente los registros anteriores.

Con los 440.260.181 litros producidos durante el año, Entre Ríos terminó con un volumen 9,81% superior al de 2021. La diferencia entre ambos registros alcanza los 39.341.581 litros.

Mejora mensual

Uno de los principales aspectos que muestra la estadística es que la mejora no estuvo concentrada en un único momento. Todos los meses de 2025 tuvieron una producción superior a la registrada en el mismo período de 2024.

Enero comenzó con 33.625.422 litros, frente a los 29.704.017 litros del mismo mes de 2024. El incremento fue del 13,20%, con una diferencia de casi cuatro millones de litros.

En febrero se produjeron 27.145.256 litros, contra 24.353.492 litros un año antes. La mejora interanual fue del 11,46%. En marzo, en tanto, el volumen llegó a 28.769.588 litros, mientras que en marzo de 2024 había sido de 25.758.636 litros. La variación positiva alcanzó el 11,69%.

La recuperación se hizo todavía más marcada durante abril. Ese mes Entre Ríos produjo 29.978.585 litros, frente a los 25.484.303 litros registrados en 2024. El crecimiento fue del 17,64%, uno de los saltos más importantes de toda la serie.

Mayo presentó el mayor crecimiento interanual de 2025. La producción llegó a 33.694.677 litros, contra los 27.367.574 litros de mayo de 2024. Esto significó una suba del 23,12% y una diferencia absoluta de más de 6,3 millones de litros.

Junio también mostró una mejora significativa. La producción pasó de 31.125.691 litros en 2024 a 34.911.979 litros en 2025, con un aumento del 12,16%.

En julio, el registro llegó a 39.304.578 litros, frente a los 36.249.255 litros del mismo mes del año anterior. La variación positiva fue del 8,43%.

Los récords

A partir de agosto, los volúmenes mensuales se ubicaron por encima de los 42 millones de litros. Ese mes se produjeron 42.291.492 litros, un 10,02% más que los 38.439.633 litros de agosto de 2024.

En septiembre, la provincia llegó a 43.033.340 litros, frente a los 39.451.951 litros del mismo mes del año anterior. El crecimiento fue del 9,08%.

El tramo final del año volvió a mostrar registros elevados. En octubre se produjeron 45.880.660 litros, contra 40.432.848 litros en octubre de 2024. El aumento fue del 13,47% y significó una diferencia de más de 5,4 millones de litros.

Noviembre cerró con 42.350.588 litros, un 12,59% por encima de los 37.616.044 litros registrados en 2024. Finalmente, diciembre terminó con 39.274.016 litros, frente a los 37.006.793 litros del último mes de 2024. Aunque fue la menor variación positiva del año, también se ubicó en terreno favorable, con un crecimiento del 6,13%.

El máximo mensual de toda la serie 2021-2025 correspondió a octubre de 2025, con 45.880.660 litros.

Detrás se ubicaron septiembre de 2025, con 43.033.340 litros; noviembre de 2025, con 42.350.588 litros; y agosto de 2025, con 42.291.492 litros.

Esto significa que los cuatro mayores registros mensuales de los últimos cinco años se concentraron en el segundo semestre de 2025, una señal de la magnitud que tuvo la recuperación durante ese período.

También resulta significativo que el crecimiento interanual haya sido positivo en los doce meses. La menor diferencia porcentual se registró en diciembre, con un 6,13%, mientras que el mayor incremento correspondió a mayo, con el 23,12%.

Abril, con una suba del 17,64%; octubre, con el 13,47%; enero, con el 13,20%; y noviembre, con el 12,59%, también exhibieron aumentos de dos dígitos.

Más de 47 millones

La magnitud del cambio se observa con mayor claridad al comparar los totales anuales.

Entre 2021 y 2022, la producción había aumentado apenas 2.811.352 litros. En 2023, en cambio, se perdieron 4.107.886 litros respecto del año anterior, mientras que en 2024 se produjo una nueva reducción de 6.631.829 litros.

En 2025, la situación fue completamente diferente. La producción se incrementó en 47.269.944 litros respecto de 2024. Se trata de una recuperación considerable en términos absolutos, ya que el volumen adicional producido durante el año equivale a más de 47 millones de litros frente al registro anterior.

El dato también adquiere relevancia cuando se compara con el promedio de los cuatro años anteriores. Entre 2021 y 2024, la producción anual promedio fue de aproximadamente 399,3 millones de litros. El resultado de 2025 se ubicó, de esta manera, más de 40 millones de litros por encima de ese nivel.

La trayectoria anual puede resumirse en una primera etapa de estabilidad, seguida por dos años de descenso y finalmente por una recuperación de fuerte magnitud. Los registros fueron de 400.918.600 litros en 2021; 403.729.952 en 2022; 399.622.066 en 2023; 392.990.237 en 2024; y 440.260.181 litros en 2025.

La diferencia entre el menor y el mayor registro de la serie alcanza los 47.269.944 litros, exactamente el incremento que se produjo entre 2024 y 2025.

Cambio de tendencia

La información estadística permite observar un cambio importante en el comportamiento reciente de la producción lechera entrerriana. Durante buena parte del período analizado, la provincia se mantuvo alrededor de los 400 millones de litros anuales. Luego de la contracción registrada en 2023 y 2024, el volumen cayó por debajo de ese nivel.

En 2025, en cambio, se produjo un salto que llevó la producción anual a una cifra superior a los 440 millones de litros.

La recuperación, además, no fue consecuencia de un único pico aislado. Los datos muestran una mejora sostenida durante los doce meses, con incrementos interanuales en cada período y una aceleración particularmente marcada desde abril y mayo.

El comportamiento del segundo semestre terminó de consolidar esa tendencia. Entre agosto y noviembre se registraron cuatro de los mayores volúmenes mensuales de toda la serie, mientras que octubre marcó el récord con casi 46 millones de litros.

El cierre de 2025 dejó así un escenario muy diferente al observado un año antes. Mientras 2024 había terminado con el menor volumen anual del período 2021-2025, el año siguiente concluyó con el mayor registro.

Los números dejan una fotografía clara de la evolución reciente de la producción de leche en Entre Ríos: después de dos años de retroceso, 2025 marcó una recuperación del 12,03% y permitió superar ampliamente los niveles de los cuatro años anteriores.

Con 440.260.181 litros acumulados y aumentos interanuales en cada uno de los doce meses, la producción lechera provincial cerró 2025 con una expansión que modificó de manera sustancial el balance de los últimos cinco años.