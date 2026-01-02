Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 2 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

2 de enero 2026 · 07:14hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Su economía va bien, permítase algún capricho. Puede tener un encontronazo con un superior. Está muy sano.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Encuentra una buena oportunidad para ascender. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Consolide su posición en el trabajo. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Comparta con amigos y familiares su tiempo libre. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Está lleno de energía, disfrútela.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Hoy puede comprar o vender con éxito. Actividad laboral interesante. Sus molestias articulares pasarán pronto.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Necesita mayor actividad física, no sea perezoso.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Intente mantener la química en con su pareja. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Desacuerdos con sus jefes. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Cambios en el trabajo. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Está muy preocupado su economía. Tenga sentido práctico y organícese mejor en el trabajo. Especial cuidado con los huesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las malas rachas amorosas siempre acaban. Controle personalmente sus asuntos financieros. Pequeña contrariedad de tipo profesional. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día propicio para alguna aventura amorosa. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. Quizá hoy tenga molestias en la garganta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada conflictiva con su pareja. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Necesita eficacia para progresar laboralmente. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

