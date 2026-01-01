El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Los trámites te reclaman. Hoy es un día ideal para poner en orden tu situación fiscal y todo aquello que tengas pendiente.

Salud: No todo lo que sucede puede ser tan malo. Piensa que no hay mal que por bien no venga. Encuentra el lado positivo de las cosas.

Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones no han sido buenas. Piensa en un cambio de imagen, puede ayudarte mucho.

Dinero: Nuevas posibilidades laborales aparecen en el horizonte, pero analízalas detenidamente porque no todas son tan redituables.

Tauro

Alguien que hace tiempo no veías, te pedirá una ayuda económica. Pero cuidado, deja en claro las condiciones de devolución.

Salud: Necesitas bajar un poco los decibeles, porque tanta actividad laboral terminará estresándote. Haz un viaje corto, te cambiará el ánimo.

Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y habla con tu pareja, las cosas se solucionarán.

Dinero: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. Ten cuidado.

Géminis

Si no sabes cómo enfrentar tus problemas, busca el consejo de tu familia. Incondicionales como siempre, sabrán ayudarte.

Salud: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será mantener siempre el buen humor y armarse de mucha paciencia.

Amor: Las tensiones en la pareja se disiparán gracias a una sorpresa que recibirán en la tarde. Volverán a estar en paz por un tiempo.

Dinero: No olvides tu costado solidario. Aparece la posibilidad de hacer una obra de caridad y estás en condiciones de ayudar a otros.

Cáncer

Hoy llegará esa noticia que estabas esperando. Disfrútala junto a tus familiares y amigos, que se pondrán muy felices.

Salud: No te ahogues en un vaso de agua. Nada es tan terrible como para preocuparte así. Recuerda que no hay mal que dure cien años.

Amor: Los conflictos en la pareja no cesan, sino que se acrecientan aún más. No sigan intentando, esta relación hace tiempo no va más.

Dinero: Sin constancia es imposible que llegues a la meta. El proceso es largo, pero los resultados serán de los mejores.

Leo

Hoy quedará demostrado para ti que ciertas cosas se presentan en la vida en su momento adecuado, ni antes ni después.

Salud: Eventualmente deberás aceptar que no eres el centro del universo, y que no puedes jugar con los sentimientos de las personas que te rodean.

Amor: Asegúrate de meditar bien antes de hacer algo de lo que puedes llegar a arrepentirte más tarde. No juegues con sentimientos.

Dinero: Te será imposible postergar ciertas actividades debido a que tienes el domingo incipiente. No dudes en dar todo lo que puedas.

Virgo

Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo.

Salud: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.

Amor: No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante.

Dinero: Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.

Libra

Tienes mucho trabajo, pero tu familia te reclama. Hazte un tiempo este fin de semana, para estar con tus seres queridos.

Salud: La terquedad hará que mucha gente te pierda el respeto. Reconoce que no eres el dueño de la verdad y sé un poco más humilde.

Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y trata de que los conflictos no se intensifiquen.

Dinero: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.

Escorpio

Los conflictos con tu familia distan de resolverse y esto te pone mal. Es momento de que comiencen a limar asperezas.

Salud: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, pero esa intensidad hará que termines estresándote. No te exijas tanto.

Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No dejes que se interponga en tu relación actual, porque complicará las cosas.

Dinero: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que tienes.

Sagitario

Es momento de que dejes de poner excusas para no terminar esas tareas atrasadas que tienes. Hoy ponte al día con lo que debes.

Salud: Cuentas con las cualidades necesarias para obtener ese cargo que tantos desean.

Amor: Tu pareja está al tanto de una historia tuya del pasado. Habla con ella y explícale que eso ya no significa nada para ti.

Dinero: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto al que todos aspiran, pero ten cuidado porque te lo quieren arrebatar.

Capricornio

No seas tan condescendiente con la gente que no lo merece. Hay personas que son honestas contigo y tú no los valoras demasiado.

Salud: La honestidad es una virtud que tú no conoces demasiado. No seas tan especulador y actúa sinceramente, sin segundas intenciones.

Amor: Sientes que tu relación no va ni para atrás ni para delante. Sorprende a tu pareja con una cena romántica, avivará la pasión.

Dinero: Un chisme comenzará a circular en tu trabajo y tú te verás involucrado. Trata de aclarar el asunto antes que sea tarde.

Acuario

No permitas que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti. Es hora de que cada cual atienda su juego.

Salud: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan malas como crees.

Amor: Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para hallar pareja. Pero las estadísticas no estarán de tu lado.

Dinero: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu honestidad.

Piscis

Un amigo se acercará a pedirte un consejo. Te extrañará que te haya elegido a ti, pero te alegrará mucho poder ayudarlo.

Salud: Tu hermetismo en cuanto a los problemas hará que por fuera parezcas de buen ánimo pero por dentro estarás que estalles.

Amor: No dejes que los defectos de ambos sean lo que más pese en la relación de pareja. Así no llegarán muy lejos.

Dinero: La competencia es demasiada. Sería bueno que tomes algún curso de capacitación para actualizar tus conocimientos.