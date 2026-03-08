Sionista ganó en su estreno en la Liga Federal

Como visitante, Sionista se impuso por 67 a 58 sobre Urquiza de Santa Elena, por la Zona A en la Conferencia Litoral.

En un recinto más que complicado, el Centro Juventud Sionista tuvo un estreno triunfal en la Liga Federal de Básquet. Como visitante, derrotó por 67 a 58 a Urquiza de Santa Elena, por la Zona A de la Conferencia Litoral.

Sionista se apoyó en la muy buena defensa para construir su triunfo. Hizo correctamente los deberes y de atrás hacia adelante pudo hacer el juego que más le convino.

En este contexto, el segundo cuarto también fue clave. Con un contundente parcial de 25 a 6 para la visita, Sionista pudo despegarse y empezar a hacerse dueño de las acciones.

El equipo de Santiago Vesco logró un estreno eficiente y ganó: Lucas Nieto con 16 puntos y Nicolás Guaita con 12 unidades fueron los mejores del ganador. En el local, Jonathan Monzón totalizó 16 tantos y 10 rebotes, mientras que Fabrizio Cosolito terminó con 10 puntos.

Además, como local Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso por 76 a 67 sobre La Armonía de Colón. Vale recordar que el viernes, Recreativo había perdido como local ante Rivadavia de Santa Fe por 79 a 78, mientras que Quique quedó libre en la primera fecha.

Quique debuta en la Liga Federal

En el partido que abrirá la segunda fecha, Quique recibirá este domingo, desde las 21, a Recreativo.