Sionista ganó en su estreno en la Liga Federal

Como visitante, Sionista se impuso por 67 a 58 sobre Urquiza de Santa Elena, por la Zona A en la Conferencia Litoral.

8 de marzo 2026 · 16:06hs
Los jugadores de Sionista posan felices tras la victoria en Santa Elena.

Prensa Sionista

Los jugadores de Sionista posan felices tras la victoria en Santa Elena.

En un recinto más que complicado, el Centro Juventud Sionista tuvo un estreno triunfal en la Liga Federal de Básquet. Como visitante, derrotó por 67 a 58 a Urquiza de Santa Elena, por la Zona A de la Conferencia Litoral.

Sionista se apoyó en la muy buena defensa para construir su triunfo. Hizo correctamente los deberes y de atrás hacia adelante pudo hacer el juego que más le convino.

Echagüe tendrá su última chance por la salvación.

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Brian Berlo llega tras su paso por Sarmiento de Resistencia.

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

En este contexto, el segundo cuarto también fue clave. Con un contundente parcial de 25 a 6 para la visita, Sionista pudo despegarse y empezar a hacerse dueño de las acciones.

El equipo de Santiago Vesco logró un estreno eficiente y ganó: Lucas Nieto con 16 puntos y Nicolás Guaita con 12 unidades fueron los mejores del ganador. En el local, Jonathan Monzón totalizó 16 tantos y 10 rebotes, mientras que Fabrizio Cosolito terminó con 10 puntos.

Además, como local Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se impuso por 76 a 67 sobre La Armonía de Colón. Vale recordar que el viernes, Recreativo había perdido como local ante Rivadavia de Santa Fe por 79 a 78, mientras que Quique quedó libre en la primera fecha.

Quique debuta en la Liga Federal

En el partido que abrirá la segunda fecha, Quique recibirá este domingo, desde las 21, a Recreativo.

Sionista Liga Federal Urquiza Básquet
