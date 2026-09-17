Murió Blas Jaime, el último chaná parlante

Blas Jaime, el último chaná parlante, murió este jueves a la edad de 92 años. Aprendió de su madre una lengua considerada extinguida durante dos siglos.

Blas Jaime, el último chaná parlante, murió a los 92 años y dejó un legado que trascendió su propia historia: conservó durante décadas una lengua indígena que se consideraba extinguida desde hacía alrededor de dos siglos y, cuando entendió que había llegado el momento de romper el silencio, comenzó a transmitirla para impedir que desapareciera con él.

Blas Wilfredo Omar Jaime había nacido en 1934 en El Pueblito, cerca de Nogoyá y dejó de existir este jueves, a los 92 años, poniéndole fin a la vida de un hombre reconocido como el último chaná parlante.

La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente

Salud de la mujer: cómo acceder a los controles gratuitos de OSER en Cemener

Sus palabras quedaron en grabaciones, investigaciones y en aquel diccionario construido junto a Viegas Barros. Después de décadas de silencio, el conocimiento que recibió de su madre, su abuela y su bisabuela quedó preservado para las generaciones siguientes.

Según se informó, Blas Jaime será velado en su domicilio de barrio El Morro de la capital entrerriana.