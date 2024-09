El horóscopo para este miércoles 4 de septiembre de 2024

ARIES

Has empezado el mes con una actitud positiva, y cualquier inconveniente que surja lo afrontarás magistralmente bien. Si pones en práctica todos tus recursos y habilidades, sabes que todo va a ir sobre ruedas.

TAURO

Estás de suerte y todo lo que emprendas será un éxito. Te sentirás poderoso, seguro de ti mismo y capaz de todo. Y es que tú, Tauro, cuando te propones algo lo consigues, haciendo oídos sordos a críticas y malos rollos.

GÉMINIS

Pueden surgir situaciones confusas que te llenen de dudas, pero tu seguridad y persistencia te ayudarán a salir adelante con éxito. No descuides tu relación con las personas que últimamente han llegado a tu vida.

CÁNCER

Sé osado con el destino y no te conformes con las medias tintas, que la suerte te acompaña. Presta atención a tus deseos. Estarás sensible y necesitarás que los demás te demuestren su cariño y apoyo. Si no encuentras la ayuda que necesitas no dudes en pedirla.

LEO

Quizás tengas que adaptarte a una nueva situación, que se ha creado de manera inesperada. No es momento de quejas, si no afrontar todo lo que llega con confianza. Tu atractivo y poder de persuasión estarán muy potenciados.

VIRGO

Felicidades. Gozarás de una dosis extra de vitalidad, que te ayudará a alcanzar grandes metas. Sabrás hacer los cambios que sean necesarios para que tu vida funcione mejor. Podrás vivir amores cargados de erotismo y pasión.

LIBRA

Disfruta de esos pequeños detalles del día a día, a los cuales, muchas veces, no les prestas atención, y verás que la felicidad está mucho más cerca de lo que imaginabas. Con Venus en tu signo, tus relaciones atraviesan un buen momento.

ESCORPIO

Estás muy activo y con un optimismo envidiable, así que no esperes, si tienes algo en mente, y toma la iniciativa porque te acompaña el éxito. Si has sufrido una decepción con alguien, deja pasar un tiempo y verás que no merece la pena sufrir.

SAGITARIO

No permitirás que nada te arrebate ese optimismo del que siempre haces gala y disfrutarás con las pequeñas cosas de la vida. No vas a dejar de sonreír... presta atención a lo que sucede a tu alrededor porque percibirás la llegada de algo maravilloso.

CAPRICORNIO

Te sientes lleno de fuerza y comienzas a encontrar la solución a problemas que te estaban agobiando. No te preocupes tanto por el mañana y disfruta del momento presente. Vas a saber estar a la altura de las circunstancias y cosecharás importantes triunfos.

ACUARIO

Puede que no te resulte demasiado fácil encontrar lo que estás buscando. Muéstrate tranquilo y dialogante, sin querer conseguirlo todo en el momento, y verás cómo los acontecimientos transcurren a tu favor. Pronto verás un futuro completamente despejado.

PISCIS

Elige con calma las oportunidades que se te van a presentar, guiándote siempre por tu certera intuición; no vas a fallar. En todo lo que lleves a cabo, sentirás que le Cosmos está de tu parte. Hoy puedes entablar nuevas relaciones, muy positivas para ti.