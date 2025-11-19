Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 19 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

19 de noviembre 2025
El horóscopo para este miércoles 19 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Arregle las desavenencias sentimentales. No se cree nuevas ataduras económicas. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El corazón se inclina más por los amigos que por los amantes. Obtendrá grandes beneficios económicos. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Buen momento económico debido a los cobros pendientes. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se vislumbran conquistas amorosas. El panorama económico se presenta sin problemas. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Para evitar pequeñas molestias físicas, descanse más.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Jornada de euforia, se enamorará. Debe empezar a ahorrar. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Evite las salidas nocturnas los días laborables.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Utilice su sabiduría y no se lance a comprar sin medida. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Reconozca sus errores a tiempo, revertirá positivamente en su relación. Su economía va bien, disfrútela. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. Cuide sus horas de sueño.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Unas clases de gimnasia le mantendrán en forma.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Mal momento para obtener beneficios. Jornada propicia para cambiar de profesión. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

Horóscopo Signo noviembre
