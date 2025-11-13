Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 13 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

13 de noviembre 2025 · 07:21hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. Siga trabajando duro en su nuevo proyecto laboral. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Evite por todos los medios relaciones tormentosas. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Goza de una estabilidad sentimental envidiable. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Podría tener problemas con sus subordinados. Los cambios de tiempo le pueden ocasionar neuralgias.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se enfade por los cotilleos amorosos que le cuenten, ignórelos. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Descanso es lo que le está negando a su cuerpo.

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nuevo idilio con alguien muy joven. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El amor le sonríe, déjese querer. Consulte a un experto en asuntos financieros. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Si lo necesita, cómprese una mascota.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. Posibles pérdidas de bienes. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Haga ejercicio y mejorará su humor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disputas con su familia por culpa de terceros. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se estabilizará pronto una relación para usted importante. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extras. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.


