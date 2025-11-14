Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 14 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

14 de noviembre 2025 · 07:11hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Jornada perfecta para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Excelentes perspectivas amorosas, aprovéchelas. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Su salud será bastante buena en el día de hoy.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su encanto seducirá a quien se proponga. Buen momento en su economía. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Tranquilidad es lo que necesita su cuerpo esta jornada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. Las dudas en su trabajo le harán plantearse nuevos objetivos. Haga dieta de forma controlada.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Vida sentimental muy placentera. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada conflictiva con su pareja. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Procure resolver sus problemas laborales. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Déjese cautivar por esa persona que tiene cerca. Que los problemas personales no mermen su economía. Ese nuevo trabajo le robará horas de sueño. Le falta energía, descanse un poco.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Surge una bonita relación que llevará en secreto. No haga inversiones arriesgadas. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja aprecia los detalles cotidianos; no lo olvide. Invierta, compre, venda; los astros le favorecen. Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo. Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Su condición física mejorará si sale a caminar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Su cuenta corriente crece. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Debería caminar más.

