El horóscopo para este martes 18 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

18 de noviembre 2025 · 07:27hs
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sus sentimientos amorosos van a cambiar. Mejora su economía. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Planifique el modo en el que gastará su dinero. En el trabajo, no se duerma en los laureles. La visita al dentista evitará males mayores.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. Fomente más las relaciones con sus compañeros. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el amor, su sensibilidad le hará vivir intensamente esa nueva relación. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tome más calcio en su alimentación.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. En lo económico, progreso y renovación. Intente ser más minucioso con su trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Eleve su autoestima profesional. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Quiera y déjese querer. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Es el momento para amar y ser amado. Cuidado con los robos y estafas. Oportunidad de progreso profesional. El descanso será fundamental en su vida actual.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No tenga miedo ante ese posible amor. Día ideal para aumentar sus ganancias. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Haga menos dietas y más ejercicio.

