La Multisectorial se moviliza este miércoles contra la reforma laboral

La concentración de la Multisectorial será a las 18.30 en Plaza 1º de Mayo y se movilizarán hacia Casa de Gobierno

La multisectorial integrada por sindicatos y organizaciones sociales convocó a una movilización para este miércoles en Paraná, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Senado de la Nación debate en el marco de las sesiones extraordinarias.

De la convocatoria forman parte sindicatos docentes y estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas. La protesta se enmarca en el tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral en la Cámara alta.

La concentración está prevista para las 18.30 en la Plaza 1º de Mayo. Desde allí, los presentes se movilizarán hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde se realizará la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones participantes.

Desde la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) señalaron que el objetivo de la medida es “defender derechos fundamentales como el derecho de huelga, la jornada laboral de 8 horas, el derecho de reunión y los convenios colectivos de trabajo”. Además, instaron a delegados, comisiones internas y trabajadores a participar de la movilización.

Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sostuvo que la iniciativa representa “un ataque directo a los derechos laborales elementales contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en la legislación laboral vigente”, informó APF.

En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó la necesidad de “resistir todas las reformas que perjudican nuestros derechos laborales”, y reclamó la reapertura de paritarias y la defensa del sistema previsional.

El Sindicato de Jubilados de Entre Ríos también manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral, al considerar que “conculca derechos”, e invitó a sumarse a la movilización prevista para esta tarde en la capital provincial.