Horóscopo del viernes 6 de febrero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 6 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Trabajo y negocios: con gran habilidad esclarecerá una situación negativa que no favorece a su negocio. Amor: su carácter apacible vencerá una valla y captará la atención de cierta persona.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Trabajo y negocios: su visión aguda de las cosas hará que descubra el modo de aumentar beneficios. Amor: logrará encuentros agradables que favorecerán una cita; nuevo comienzo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Trabajo y negocios: reuniones positivas con colegas le permitirán iniciar un proyecto con expectativas. Amor: notará que la persona que desea es renuente a acercarse, pero abrirá su corazón.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Trabajo y negocios: resolverá un conflicto enérgicamente y pondrá a las personas y las cosas en su lugar. Amor: le harán saber que hay momentos en los que se necesita pedir y dar con afecto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Trabajo y negocios: un asunto sin resolver le quitará el sueño pero surgirá una propuesta. Amor: no será más una sospecha porque se revelará que una persona no es quien dice ser.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Trabajo y negocios: percibirá segundas intenciones con la llegada de gente poco confiable. Amor: los aspectos negativos, los roces y los conflictos, se disiparán y la armonía fluye.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Trabajo y negocios: probará que uno de sus proyectos es un éxito y nadie podrá criticarle. Amor: posibilidad de romance a primera vista. Si genera una cita; todo resultará bien.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Trabajo y negocios: surgirán problemas nuevos de otros viejos pero los resolverá. Amor: habrán discusiones y desencuentros pero un pequeño gesto cambiará todo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Trabajo y negocios: será atinado dedicar tiempo a los asuntos complicados y dejarlos atrás. Amor: la persona que más le importa aparecerá en el momento más inesperado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Trabajo y negocios: un proyecto inhabitual despertará su espíritu creativo y logrará un éxito. Amor: el tiempo de la pareja se llenará con momentos gratos y vida social divertida.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Trabajo y negocios: gente del entorno generará errores. Los ayudará pero con una lección. Amor: compartirá dulces vivencias en la pareja y se consolidará la armonía en la intimidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Trabajo y negocios: momento propicio para generar tareas o proyectos nuevos y resolver lo pendiente. Amor: se avecinan novedades de la pareja que llenarán de gratificaciones a la familia.