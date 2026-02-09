El horóscopo para este lunes 9 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer.

Horóscopo del sábado 7 de febrero de 2026

Horóscopo del domingo 8 de febrero de 2026

Salud: Por más vueltas que le des, debes definirte y decidir el rumbo que le darás al futuro inmediato. Debes tenerte confianza, y así encontrarás el camino.

Amor: Tendrás la oportunidad de experimentar un renacimiento afectivo. Con sencillez, una persona encenderá las brasas de la pasión.

Dinero: No permitas que se metan en tu vida y quieran decirte cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la casa.

Tauro

Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.

Salud: Puede que necesites ser un poco agresivo. Así conseguirás alcanzar un equilibrio perfecto en tu vida y esto te agradará enormemente.

Amor: En relación con tus amistades, los pensamientos positivos te ayudarán a resolver tus problemas con ellos e incluso con tu pareja.

Dinero: A la cabeza de grandes proyectos. No te faltará el apoyo de colegas y socios a la hora de jugarte el todo por el todo.

Géminis

Hoy podrías encontrarte soñando despierto, la fantasía parecerá ser la opción más fácil. No obstante, debes evitar ser iluso.

Salud: Los dolores de espalda que sufres se deben seguramente a un mal dormir. Revisa que tu cama esté en las condiciones que corresponden.

Amor: Una relación casi sin importancia revivirá de las cenizas para estimular el romanticismo y devolverte un poco de alegría.

Dinero: Un amigo que pasa por un mal momento te pedirá ayuda económica. Asegúrate que te devuelva lo que le prestas.

Cáncer

Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas.

Salud: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.

Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continúa adelante.

Dinero: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución.

Leo

Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces y prestar atención.

Salud: Si estás creando algo bello como una poesía o una música, y estás dando todo de ti, te sentirás profundamente realizado y pleno.

Amor: Recibirás fabulosas propuestas para disfrutar de la vida. Vendrán días románticos y propicios para celebrar uniones y encuentros.

Dinero: Etapa inmejorable para hacer dinero, siempre midiendo los alcances de la inversión y estudiando a la persona que será tu socia.

Virgo

Ciertas circunstancias que deberás experimentar durante la jornada de hoy dejarán una profunda marca en tu carácter.

Salud: El éxito profesional es inútil si tienes una vida personal sumida en la soledad y tristeza. No excluyas al amor como una perdida de tiempo.

Amor: Tu constancia y aplicación te sean de mucha utilidad a la hora de mantener esta relación que iniciaste recientemente.

Dinero: Deberás recurrir a cada gota de paciencia que quede en ti para evitar entablar discusiones con tus superiores.

Libra

Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional.

Salud: Recuerda que el tiempo que dejas escapar no volverá jamás. Aprovecha cada ocasión de compartir algo especial con tus seres queridos.

Amor: Fortalece el vínculo con tu nueva pareja expresándole tus sentimientos en todas las ocasiones que puedas.

Dinero: Recibirás de tus superiores un llamado de atención. No magnifiques la situación, podrías empeorarlo todo.

Horóscopo 3 Horóscopo

Escorpio

Necesitas tomar posturas más flexibles ante la adversidad, especialmente con tus relaciones. El futuro es incierto para todos.

Salud: Si sientes molestias en tu aparato respiratorio debes hacerte ver. Sé más cuidadoso con el tabaco y evita el frío

Amor: Tu ropa interior y el perfume sofisticado, serán las herramientas que te permitirán conquistar definitivamente a esa persona.

Dinero: El criterio realista y bien aplicado permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas y penurias bancarias.

Sagitario

Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner un remedio a problemas del pasado.

Salud: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.

Amor: Deja las mentiras y los secretos de lado con tu nueva pareja. Para que una relación prospere, debe haber confianza y sinceridad.

Dinero: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.

Capricornio

Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia.

Salud: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal.

Dinero: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.

Acuario

Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar.

Salud: Es un buen momento para ir al dentista y también para tratarse problemas de la vista. Un repunte similar ocurrirá con el aspecto psicológico.

Amor: Un amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las posibilidades y ahonda en los sentimientos que creías haber olvidado.

Dinero: Por fin podrás ver la solución para los problemas económicos del hogar. Deberás hacer que toda la familia tome conciencia.

Piscis

Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.

Salud: El sol ha hecho estragos en tu piel. Consulta a un dermatólogo para que te dé alguna solución a esas manchas que serán difíciles de sacar.

Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, pero luego vendrán los reproches.

Dinero: Sorpresas magníficas te esperan en el transcurso de este día. Tus ideas serán más claras y el desenvolvimiento más fluido.