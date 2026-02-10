El horóscopo para este martes 10 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Empiece a hacer ejercicio moderado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Coopere con sus compañeros de trabajo. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Vigile las molestias musculares.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Riesgo de discutir con un amigo. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Tómese en serio los momentos de descanso y de sueño.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su familia quiere que se sienta a gusto en su compañía. Mejora su economía y también la de sus socios. Buen día para enviar el currículum. Se sentirá fuerte físicamente.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Llegan molestias intestinales de poca importancia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sentimentalmente, va a reinar la paz en su vida. Se presentan gastos relacionados con la casa. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Malestar articular sin importancia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Encauzará su situación emocional. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Podría tener problemas con sus subordinados. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Valorará la compañía de sus amigos. Proteja sus intereses económicos. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deslumbrará a un ser querido con su personalidad. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Ingénieselas para comenzar una vida sana.