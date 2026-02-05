Horóscopo del jueves 5 de febrero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 5 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Frenética actividad laboral. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Dude de esa inversión que le están ofreciendo. Si quiere triunfar en su trabajo, sea más precavido. Espléndido estado de salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si quiere que en su pareja todo vuelva a la normalidad, luche por ello. No es momento de especular. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Planifique su trabajo para el futuro. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sigue en fase de enamoramientos platónicos. Administrará con acierto sus inversiones. Alguien que trabaja a su lado quiere hacerle sombra. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Ha tenido gastos importantes, ahora toca ahorrar. Siga trabajando duro en su nuevo proyecto laboral. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una nueva persona aportará cambios sentimentales. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Afortunadamente, su salud no será mala.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Periodo muy romántico y de gran comprensión. Surgen problemas económicos a lo largo del día. Retome algún antiguo proyecto profesional. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Escuche con atención a su pareja. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Noche ideal para disfrutar de una velada romántica. Programe su economía sin angustias ni agobios. Sea paciente, los jefes pueden estar alterados. Día propicio para dejar ese vicio que afecta a su salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Procure no gastar por encima de sus posibilidades. Seguridad en el terreno profesional. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.