Horóscopo del sábado 7 de febrero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al sábado 7 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Trabajo y negocios: un proyecto se desarrollará sin problemas pero surgirá una traba inesperada. Amor: cierta persona le hará una invitación que le colmará de expectativas románticas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Trabajo y negocios: una idea podría no dar el resultado esperado pero dejará algo positivo. Amor: su simpatía atraerá la atención de una bella persona y el romance será posible.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Trabajo y negocios: los resultados serán mejores a los esperados y le acercarán las metas difíciles. Amor: su fuerte encanto hará que alguien ensaye excusas para estar cerca de su entorno.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será un aporte inteligente al mejor proyecto de su entorno. Amor: no será buena idea manejarse con la pareja en modo competencia o dañará la relación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Trabajo y negocios: un informe afirmará que el negocio o proyecto es un éxito; llega beneficio. Amor: gente entrometida provocará malentendidos y tensiones, pero la relación estará bien.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Trabajo y negocios: una advertencia no será escuchada con atención y algo podría salir mal. Amor: será por timidez que quiere comenzar de manera discreta una nueva relación.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Trabajo y negocios: los desacuerdos podrían hacerle creer que el trabajo no avanzará. Amor: lo que parece al inicio una relación inestable, será lo que más desea en afinidad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Trabajo y negocios: una confusión generará errores pero se manejará con habilidad. Amor: momentos de plenitud, armonía y fuerte calidez que llevará a un nuevo comienzo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Trabajo y negocios: se sumarán problemas pero los resolverá uno tras otro con habilidad. Amor: tomará iniciativas audaces y una cita divertida hará crecer su expectativa amorosa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Trabajo y negocios: su talento para el control será tomado como un ejemplo a seguir. Amor: su timidez no será obstáculo para que una cita derive en dulce romance.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio sufrirá cambios pero el beneficio continuará. Amor: una ex pareja aún pretende gravitar en su vida pero ya no influirá en su relación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Trabajo y negocios: llega propuesta con cláusulas inviables, pero verá que surge algo mejor. Amor: una discusión dañará su interior susceptible pero pronto surgirá una dulce reparación.