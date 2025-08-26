Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 26 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

26 de agosto 2025 · 07:23hs
Horóscopo.

Horóscopo.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Quizá padezca acidez de estómago.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Expectación ante esa nueva relación. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. No corra riesgos económicos, no es el momento. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Cambios en su faceta amorosa. Hoy recibirá un dinero extra. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. La creatividad es básica en su trabajo. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Verá aumentar sus finanzas. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Escuche a los suyos, solo pretenden ayudarle. Vivirá un día de esplendor económico. Perspectivas laborales estupendas. Dispone de mucha energía.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Surge una bonita relación que llevará en secreto. Realiza inversiones que serán beneficiosas. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Tenga cuidado con su garganta, evite las bebidas frías.

Horóscopo Signo Agosto
