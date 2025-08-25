Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 25 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

25 de agosto 2025 · 07:06hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES

Corres el riesgo de seguir insistiendo en algo que no funciona. Ahora es el momento de cambiar de estrategia para no perder energías inútilmente. A partir de hoy, el planeta Venus te hace muy buenos aspectos y los conflictos sentimentales se van a resolver mucho mejor.

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 23 de agosto de 2025

TAURO

Es posible que tengas que tomar decisiones que no gusten a todo el mundo, pero tu voluntad y valentía te harán tener las cosas claras y actuarás sin titubeos. Te beneficiarás de situaciones propicias; cuida tus relaciones porque tus intereses están en juego.

GÉMINIS

Necesitas resolver algunos temas que tienes pendientes, lo que puede ocasionarte tensiones y agobios. Pero el esfuerzo valdrá la pena porque te liberarás de cargas y respirarás aliviado. Se abren para ti nuevos caminos que debes seguir para ser feliz.

CÁNCER

El planeta #Venus abandona tu signo y te vas a sentir un poco perdido, pero tú eres muy especial y todos lo saben. Si no te aceptan como eres, no merecen estar en tu vida. Buen momento para olvidar rencillas familiares que te entristecen y empezar de cero.

LEO

Tienes a Mercurio en tu signo y hoy ingresa Venus. Vas a estar inteligente, hábil con la palabra y muy irresistible. Tienes por delante un día muy positivo en el que sabrás sacar provecho de todo. Tu avance económico será lento y te costará esfuerzo, pero nada podrá pararte.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025

VIRGO

Muchas felicidades. Aprovecha la vuelta del Sol por tu signo para alejarte de conflictos y disfrutar de la maravillosa energía astral que recibes. Estás listo para vivir algo nuevo, único y diferente. No te resistas a los cambios que la vida te trae.

LIBRA

Marte en tu signo te da la fuerza que necesitas para decir adiós a tus movidas internas y darte cuenta de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Hoy la Luna en tu signo aleja de ti pensamientos negativos para que disfrutes de su mágica energía.

ESCORPIO

Vas a tener claro que el tiempo que dedicas a los tuyos es lo que de verdad te da felicidad y te hace sentir bien. Puedes recibir buenas noticias sobre algo que te preocupa. Aparece en tu vida alguien que te va a abrir nuevos caminos. No dudes y pisa fuerte.

SAGITARIO

La Luna creciente potencia tu energía positiva para que puedas afrontar cualquier reto con éxito y triunfes donde otros fracasaron. Los buenos aspectos del planeta del amor, Venus, te regalan un día feliz en el que las cosas discurrirán con facilidad.

CAPRICORNIO

La energía lunar despierta tu optimismo y te invita a viajar, a conocer gente y a disfrutar como hace tiempo no lo hacías. Serás capaz de sacar toda tu fuerza interior para tomar un nuevo rumbo que te va a ilusionar y te dará muchas satisfacciones.

ACUARIO

La Luna creciente te transmite la fuerza que necesitas para alejarte de personas y situaciones que ya no tienen cabida en tu mundo, y vas a conseguir resolver definitivamente asuntos que te agobian, lo que te dará mucha tranquilidad. Profesionalmente vas a progresar.

PISCIS

Necesitas dejar de dar vueltas a algo que no te lleva a ningún sitio. Cambia el chip y te sentirás en paz contigo mismo y más feliz. Pueden llegar novedades y cambios en el terreno de las relaciones y los sentimientos. Escucha a tu intuición, que no se equivoca.

Horóscopo Signo Agosto
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este viernes 22 de agosto de 2025

Horóscopo.

El horóscopo para este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este martes 19 de agosto de 2025

Ver comentarios

Lo último

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Ultimo Momento
River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Policiales
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

River visita a Lanús con algunas variantes

River visita a Lanús con algunas variantes

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

La provincia
OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Robo de bebés en Paraná: confirman la condena a 13 años de prisión a represor

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Uruguay también rechazó los dichos de Joaquín Benegas Lynch sobre Salto Grande

Dejanos tu comentario