El horóscopo para este lunes 25 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Corres el riesgo de seguir insistiendo en algo que no funciona. Ahora es el momento de cambiar de estrategia para no perder energías inútilmente. A partir de hoy, el planeta Venus te hace muy buenos aspectos y los conflictos sentimentales se van a resolver mucho mejor.

TAURO

Es posible que tengas que tomar decisiones que no gusten a todo el mundo, pero tu voluntad y valentía te harán tener las cosas claras y actuarás sin titubeos. Te beneficiarás de situaciones propicias; cuida tus relaciones porque tus intereses están en juego.

GÉMINIS

Necesitas resolver algunos temas que tienes pendientes, lo que puede ocasionarte tensiones y agobios. Pero el esfuerzo valdrá la pena porque te liberarás de cargas y respirarás aliviado. Se abren para ti nuevos caminos que debes seguir para ser feliz.

CÁNCER

El planeta #Venus abandona tu signo y te vas a sentir un poco perdido, pero tú eres muy especial y todos lo saben. Si no te aceptan como eres, no merecen estar en tu vida. Buen momento para olvidar rencillas familiares que te entristecen y empezar de cero.

LEO

Tienes a Mercurio en tu signo y hoy ingresa Venus. Vas a estar inteligente, hábil con la palabra y muy irresistible. Tienes por delante un día muy positivo en el que sabrás sacar provecho de todo. Tu avance económico será lento y te costará esfuerzo, pero nada podrá pararte.

VIRGO

Muchas felicidades. Aprovecha la vuelta del Sol por tu signo para alejarte de conflictos y disfrutar de la maravillosa energía astral que recibes. Estás listo para vivir algo nuevo, único y diferente. No te resistas a los cambios que la vida te trae.

LIBRA

Marte en tu signo te da la fuerza que necesitas para decir adiós a tus movidas internas y darte cuenta de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Hoy la Luna en tu signo aleja de ti pensamientos negativos para que disfrutes de su mágica energía.

ESCORPIO

Vas a tener claro que el tiempo que dedicas a los tuyos es lo que de verdad te da felicidad y te hace sentir bien. Puedes recibir buenas noticias sobre algo que te preocupa. Aparece en tu vida alguien que te va a abrir nuevos caminos. No dudes y pisa fuerte.

SAGITARIO

La Luna creciente potencia tu energía positiva para que puedas afrontar cualquier reto con éxito y triunfes donde otros fracasaron. Los buenos aspectos del planeta del amor, Venus, te regalan un día feliz en el que las cosas discurrirán con facilidad.

CAPRICORNIO

La energía lunar despierta tu optimismo y te invita a viajar, a conocer gente y a disfrutar como hace tiempo no lo hacías. Serás capaz de sacar toda tu fuerza interior para tomar un nuevo rumbo que te va a ilusionar y te dará muchas satisfacciones.

ACUARIO

La Luna creciente te transmite la fuerza que necesitas para alejarte de personas y situaciones que ya no tienen cabida en tu mundo, y vas a conseguir resolver definitivamente asuntos que te agobian, lo que te dará mucha tranquilidad. Profesionalmente vas a progresar.

PISCIS

Necesitas dejar de dar vueltas a algo que no te lleva a ningún sitio. Cambia el chip y te sentirás en paz contigo mismo y más feliz. Pueden llegar novedades y cambios en el terreno de las relaciones y los sentimientos. Escucha a tu intuición, que no se equivoca.