El horóscopo para este sábado 23 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este jueves 21 de agosto de 2025

El horóscopo para este viernes 22 de agosto de 2025

Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro.

Salud: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.

Amor: Tu pareja da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación.

Dinero: No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar.

Tauro

Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el diálogo. Aprovéchala.

Salud: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.

Amor: Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro.

Dinero: El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades.

Géminis

Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti.

Salud: Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este período. Tu alegría contagiará a los demás.

Amor: Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista.

Dinero: Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima.

Cáncer

Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción.

Salud: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

Amor: Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación.

Dinero: Aprende a tomar las críticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.

Leo

Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego.

Salud: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas a las preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.

Amor: Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento.

Dinero: Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.

Virgo

Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día.

Salud: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.

Amor: Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro.

Dinero: Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.

Horóscopo astrología signos.jpg Horóscopo

Libra

Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.

Salud: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

Amor: No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos.

Dinero: Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.

Escorpio

Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella.

Salud: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.

Amor: Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo.

Dinero: La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia.

Sagitario

Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada.

Salud: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Debes ser más moderado en tu forma de decir las cosas.

Amor: Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo.

Dinero: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.

Capricornio

Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada.

Salud: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.

Amor: Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan.

Dinero: Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante.

Acuario

Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes.

Salud: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus límites.

Amor: El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer.

Dinero: No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.

Piscis

Descubrirás ciertas verdades que te servirán para gestionar tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas.

Salud: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cuál es.

Amor: Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por sí mismas. No lo postergues más.

Dinero: Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.