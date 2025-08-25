Uno Entre Rios | Ovación | Recreativo

Encuentro de Escuelitas en Recreativo

En el marco de los festejos del Día del Niño, Recreativo organizó un encuentro para las divisiones Escuelita en la que participaron clubes locales.

El Recreativo Bochas Club organizó un nuevo Encuentro de Escuelitas de hockey sobre patines, enmarcado en la celebración del Día del Niño. La jornada además contó con juegos y partidos recreativos que llenaron de alegría al predio entre quienes forman parte de las categorías más chicas de la disciplina.

Participaron las escuelitas de Talleres, Recreativo, Neuquén, Rowing, Los Leones, Unión de Crespo, Echagüe y Don Bosco, que compartieron una mañana de integración y deporte.

