Encuentro de Escuelitas en Recreativo En el marco de los festejos del Día del Niño, Recreativo organizó un encuentro para las divisiones Escuelita en la que participaron clubes locales. 25 de agosto 2025 · 20:46hs

Prensa UEHP Los niños formados en la pista de Recreativo. Prensa UEHP Prensa UEHP

El Recreativo Bochas Club organizó un nuevo Encuentro de Escuelitas de hockey sobre patines, enmarcado en la celebración del Día del Niño. La jornada además contó con juegos y partidos recreativos que llenaron de alegría al predio entre quienes forman parte de las categorías más chicas de la disciplina.

Participaron las escuelitas de Talleres, Recreativo, Neuquén, Rowing, Los Leones, Unión de Crespo, Echagüe y Don Bosco, que compartieron una mañana de integración y deporte.

Los niños, el futuro de la sociedad, tuvieron la oportunidad de disfrutar practicando el deporte que los apasiona y disfrutando de los festejos con sus compañeros y rivales.