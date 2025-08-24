El horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este viernes 22 de agosto de 2025

El horóscopo para este sábado 23 de agosto de 2025

Te invadirá la nostalgia cuando ciertos recuerdos te tomen por asalto en el día de hoy. No dejes que esto te deprima.

Salud: Son las dificultades atravesadas en el haber de la pareja las que le dan la solidez para poder proyectarse exitosamente hacia el futuro.

Amor: Sentirás que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida. No lo permitas.

Dinero: Utiliza tu tiempo libre de la jornada de hoy para meditar profundamente esas ideas que están rondando tu mente.

Tauro

No podrás mantener este estilo de vida frenético por mucho más tiempo. Deberás comenzar a organizar tus actividades.

Salud: No dejes que ciertas situaciones que debas experimentar te logren superar. Recuerda que eres capaz de lo que sea si actúas con la mente calma.

Amor: Tu relación se afianza más y más. Empiezas a ver el resultado de un trato amable y una actitud cariñosa y comprensiva.

Dinero: Un sin fin de responsabilidades caerán sobre tus espaldas durante la jornada. Resuélvelas una a una sin caer en desesperación.

Géminis

Los caminos se dividen y debes tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta será demasiado tarde.

Salud: No busques armar conflictos. Mide tus palabras porque tu acidez resulta chocante para muchas personas, y logras enfadarlas.

Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá cuando menos la esperes.

Dinero: Pon en práctica tus ideas sin importar lo que los demás opinen. Mientras tú estés seguro de tus acciones, todo saldrá bien.

Horóscopo signos zodíaco.jpg Horóscopo.

Cáncer

No lograrás conciliar la paz durante la jornada de hoy. Ciertas cuestiones no se resolverán si no intervienes activamente.

Salud: No existe situación irresoluble en la vida, cada problema tiene su solución, sea esta obvia o no. Aprende a mirar más allá de tus narices.

Amor: El día no se perfila favorable para el amor. Reúnete con amigos para hacer más llevadero el momento y disfrutar de la jornada.

Dinero: No descuides tus responsabilidades dedicándole tu tiempo laborar a otras cuestiones. Tus superiores podrían notarlo.

Leo

No contarás con tu paciencia acostumbrada durante el día de hoy. Procura no ponerte en situaciones demasiado estresantes.

Salud: No puedes vivir tu vida constantemente escondido por miedo a ser lastimado. El sufrir es parte integral de la vida, y trae consigo enseñanzas.

Amor: Contarás con una capacidad de conquista increíble en la jornada de hoy. Aprovecha para tomar la iniciativa en la conquista.

Dinero: Procura no hacer cambios drásticos en tu rutina laboral durante la jornada de hoy. Avanza con cautela y aplomo.

Virgo

Tu curiosidad no tiene límites. Descubrirás nuevos campos de inversión que aparecerán tentadores ante tus ojos.

Salud: Mide las intenciones de quienes se te acercan aparentemente sin intenciones. Deberás agudizar tus sentidos y estar alerta.

Amor: Si no hablas sin rodeos con tu pareja, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus fantasías, y que pueda cumplirlas.

Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes resultados económicos. Pon mucho entusiasmo en tu trabajo.

Libra

Tus compañeros de trabajo confiarán en tus argumentaciones y lograrás el apoyo que necesitabas. Ahora, manos a la obra.

Salud: Sucederá una serie de hechos aislados que conectados tendrán un sentido para tu vida, presta atención al mensaje que esconden.

Amor: Tu sexualidad alcanzará límites inesperados. Jamás imaginaste una vida sexual tan activa, disfruta el momento.

Dinero: Tienes todas las condiciones de un ganador nato, pero te falta ese empuje que te coloque en los primeros puestos. Adelante.

Escorpio

Tu hogar será el centro de atención por estos días. Surgirá la posibilidad de una venta, una mudanza o una redecoración.

Salud: Descubrirás que son muchas las personas que coinciden con tus enfoques. Eso te pondrá bien y te estimulará a seguir por el camino elegido.

Amor: Te propondrán una relación sin limitaciones ni reglamentos. Acepta sin temores, en definitiva es lo que estabas esperando.

Dinero: Buen momento para encontrar un nuevo trabajo o buscar un aumento de sueldo. Tu situación económica merece mejorar.

Sagitario

No encontrarás en la violencia física la solución a ciertos inconvenientes. Busca utilizar la razón a toda costa.

Salud: El poner las metas demasiado en lo alto únicamente te llevará directo a los brazos de la frustración y la mala predisposición. Cuidado.

Amor: Deberás trabajar tiempo extra si pretendes reconstruir la confianza que tu pareja tuvo en ti. Hazte cargo de tus actos.

Dinero: Poco a poco lograrás acostumbrarte a nuevas rutinas laborales que te fueron impuestas recientemente. No te apresures.

Capricornio

Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida.

Salud: Los chocolates son tu debilidad, pero si no te desprendes un poco de él es posible que termines con problemas estomacales.

Amor: El amor se presenta de la manera más inesperada. Cuando menos lo imagines estarás viviendo una gran historia de amor.

Dinero: Es natural que te invada la indecisión, pero ante la duda consulta con alguien de confianza, no te apresures a decidir.

Acuario

Vivirás un mar de distracciones durante la jornada de hoy que te mantendrán alejado continuamente de tus planes. Cuidado.

Salud: Procura sacarle el mayor provecho a cada segundo que te toque vivir. No te permitas perder el tiempo en actividades que no te den beneficio alguno.

Amor: Las dificultades que experimentarás en el pasado junto a tu pareja han fortalecido la relación increíblemente. Disfrútala.

Dinero: Mucho cuidado con dejar pasar la oportunidad de largo en la jornada de hoy. Mantén tu mente alerta y tendrás una sorpresa.

Piscis

Te alegrará que un amigo que pensabas perdido se comunique contigo, no sólo para saludarte sino para hacerte grandes propuestas.

Salud: Descubrirás alguien que te ayudará a encauzar tu vocación y lo tendrás como guía. Apuesta al espíritu innovador que tienes.

Amor: Sorpresa agradable en el terreno de las amistades o de tu vida sentimental. Un viejo amor viene a prender el fuego que creías apagado.

Dinero: Por fin tu talento será bien remunerado. Es un día ideal para buscar trabajo o revisar tu sueldo con tus superiores.