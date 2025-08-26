Uno Entre Rios | Federico Sturzenegger

Congreso: pidieron citar a Federico Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad

Ingresó un proyecto en Diputados para que el ministro explique su presunta intervención en bajas de pensiones y en el vaciamiento de controles en la ANDIS.

26 de agosto 2025 · 07:57hs
Congreso: pidieron citar a Federico Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad

El escándalo por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para citar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a fin de que dé explicaciones sobre las denuncias que lo vinculan con las maniobras de corrupción que salieron a la luz.

La iniciativa reclama que Sturzenegger concurra a la Comisión de Discapacidad —o a la que corresponda— para brindar un informe detallado, verbal y documental, sobre seis puntos concretos. Entre ellos, se le pide que aclare si instruyó al entonces titular de la ANDIS para dar de baja masivamente pensiones por discapacidad, sin revisiones médicas previas, tal como surge de los audios difundidos.

En Diputados se busca garantizar la preservación de la represa de Salto Grande en el ámbito estatal y fortalecer la infraestructura eléctrica provincial

Salto Grande: presentaron un proyecto de ley en rechazo a su privatización

LEER MÁS: Coimas: Suizo Argentina acumula contratos millonarios con PAMI

La referencia a los audios de Spagnuolo

El proyecto también interpela al ministro sobre la designación de un funcionario en el organismo “como interventor o colaborador”, la reducción de personal en la Unidad de Auditoría Interna —que según Valdés habría pasado de 16 a 5 empleados— y la eventual responsabilidad de esa decisión en la falta de control sobre la compra de medicamentos de alto costo.

“Spagnuolo afirma que Sturzenegger lo presionó para reducir personal y vaciar los mecanismos de control”, sostuvo Valdés en los fundamentos. El legislador citó además una publicación de Página/12 que vinculó el recorte en la auditoría con el aumento de maniobras de corrupción en la compra de fármacos, que incluso habría alcanzado a otras áreas del Estado.

Para Valdés, las presiones de Sturzenegger “facilitaron el entramado de irregularidades, presunta corrupción y coimas que se investiga”. Por eso, pidió el acompañamiento de sus pares para aprobar la citación del ministro al Congreso.

Federico Sturzenegger discapacidad Congreso
Ver comentarios

Lo último

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Javier Milei: Están molestos porque les estamos afanando los choreos

Javier Milei: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

Ultimo Momento
Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Javier Milei: Están molestos porque les estamos afanando los choreos

Javier Milei: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Congreso: pidieron citar a Federico Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad

Congreso: pidieron citar a Federico Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad

Policiales
Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Ovación
Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

No lo aguantó: River Plate empató con Lanús en el final

No lo aguantó: River Plate empató con Lanús en el final

Encuentro de Escuelitas en Recreativo

Encuentro de Escuelitas en Recreativo

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es líder de la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es líder de la Zona A

La provincia
Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento

Grenón, entre la venta de Banco Voii y su juicio por vaciamiento

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Dejanos tu comentario