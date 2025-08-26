Congreso: pidieron citar a Federico Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad

Ingresó un proyecto en Diputados para que el ministro explique su presunta intervención en bajas de pensiones y en el vaciamiento de controles en la ANDIS.

El escándalo por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para citar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a fin de que dé explicaciones sobre las denuncias que lo vinculan con las maniobras de corrupción que salieron a la luz.

La iniciativa reclama que Sturzenegger concurra a la Comisión de Discapacidad —o a la que corresponda— para brindar un informe detallado, verbal y documental, sobre seis puntos concretos. Entre ellos, se le pide que aclare si instruyó al entonces titular de la ANDIS para dar de baja masivamente pensiones por discapacidad, sin revisiones médicas previas, tal como surge de los audios difundidos.

La referencia a los audios de Spagnuolo

El proyecto también interpela al ministro sobre la designación de un funcionario en el organismo “como interventor o colaborador”, la reducción de personal en la Unidad de Auditoría Interna —que según Valdés habría pasado de 16 a 5 empleados— y la eventual responsabilidad de esa decisión en la falta de control sobre la compra de medicamentos de alto costo.

“Spagnuolo afirma que Sturzenegger lo presionó para reducir personal y vaciar los mecanismos de control”, sostuvo Valdés en los fundamentos. El legislador citó además una publicación de Página/12 que vinculó el recorte en la auditoría con el aumento de maniobras de corrupción en la compra de fármacos, que incluso habría alcanzado a otras áreas del Estado.

Para Valdés, las presiones de Sturzenegger “facilitaron el entramado de irregularidades, presunta corrupción y coimas que se investiga”. Por eso, pidió el acompañamiento de sus pares para aprobar la citación del ministro al Congreso.