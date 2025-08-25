Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es líder de la Zona A

Estudiantes ganó 1-0 en el estadio UNO de La Plata en el marco de la sexta fecha, triunfo que le permite volver a tomar control del primer puesto de la Zona A.

25 de agosto 2025 · 21:25hs
Estudiantes ganó de local en La Plata.

Estudiantes ganó de local en La Plata.

Estudiantes de La Plata volvió a la senda triunfal y derrotó 1-0 a Aldosivi, triunfo con gol de Leandro González Pirez en el estadio UNO que le permite recuperar el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, redondeando una semana de ensueño tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Del lado del Tiburón, su realidad es diametral opuesta. La derrota le sostiene en la última colocación dentro del grupo y en zona de descenso, ya que sostiene su igualdad con Talleres en la Tabla Anual (por lo que deberían jugar un partido de desempate) con el agregado de que San Martín de San Juan ganó y se acercó.

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima.

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos.

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

