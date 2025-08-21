Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 21 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

21 de agosto 2025 · 07:08hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Día de buena salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. En lo económico, no es un día favorable. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Comienza bien el día, económicamente hablando. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Su organismo necesita más descanso nocturno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Sus acreedores están en buena disposición. Escuche los consejos de sus compañeros. Puede sufrir mareos por las cervicales.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encuentro amoroso muy especial. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sus amigos son decisivos en su vida. Debe ser más conservador en sus inversiones. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Tendrá delicadas las articulaciones.

