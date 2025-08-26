Javier Milei: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

En un acto en Junín, Javier Milei lanzó la polémica frase "están molestos porque les estamos afanando los choreos". El fallido generó críticas opositoras

Durante la presentación de candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza en Junín, el presidente Javier Milei dejó una declaración que no pasó desapercibida. En medio de su discurso contra el kirchnerismo, pronunció: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos". La frase fue leída como un fallido o, incluso, como una “traición del subconsciente”.

Desde la oposición, legisladores como Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, tomaron los dichos con sarcasmo, interpretándolos como una confesión involuntaria. Otros analistas remarcaron que la expresión también podría ser entendida como una metáfora o un simple error retórico. Lo cierto es que no pasó inadvertida y se sumó a las polémicas que suelen rodear al mandatario.

El episodio se dio en un contexto complejo para el Gobierno, atravesado por el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que aluden a una supuesta trama de coimas en la Agencia de Discapacidad. En esas grabaciones se menciona a la hermana del Presidente, Karina Milei, y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, ambos figuras claves dentro del oficialismo.

Críticas al kirchnerismo y advertencias en el Congreso

Milei aún no hizo ninguna referencia directa al caso Spagnuolo, su amigo y abogado. La frase en Junín fue lo más cercano a una respuesta. El Presidente acusó al kirchnerismo de buscar "generar caos e inestabilidad" durante la campaña electoral, señalando que se trata de una estrategia a desplegar en los próximos meses.

En su discurso, advirtió: "Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr". El mandatario reforzó así su narrativa de enfrentamiento directo con la oposición legislativa.

simismo, denunció que sus adversarios políticos están "tan disociados de la realidad y de la voluntad popular", y que solo buscan incrementar el gasto público. "Buscan devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal", agregó en medio de aplausos del público que celebraba cada una de sus intervenciones.

El fallido que marcó el acto

Fue en ese marco que Milei, asintiendo ante una frase que surgió desde las butacas, lanzó: "Por eso, digamos, están molestos porque les estamos afanando los choreos". El comentario generó risas y más aplausos. Sin detenerse en la repercusión de sus propias palabras, el Presidente sonrió y sumó: "Que se sigan riendo entonces".