Uno Entre Rios | Policiales | Santa Elena

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

La adolescente de 15 años que permanecía internada desde hace varios días en el hospital San Martín de Paraná fue dada de alta. El hecho fue en Santa Elena.

9 de febrero 2026 · 20:38hs
Días atrás

Días atrás, la Policía de Santa Elena detuvo al sospechoso de la violación.

La adolescente de 15 años que permanecía internada desde hace varios días en el Hospital San Martín de Paraná fue dada de alta médica en las últimas horas, luego de haber atravesado una intervención quirúrgica y un período de seguimiento clínico, según confirmaron a La Sexta.

Se trata de la menor cuyo caso es investigado por la Justicia de La Paz, en una causa que tiene como imputado a Luca Benítez, de 22 años, acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abandono de persona.

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

LEER MÁS: Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Datos del hecho en Santa Elena

La joven había sido derivada al nosocomio de la capital entrerriana debido a la gravedad de su estado de salud, donde recibió atención especializada hasta su evolución favorable. Este lunes se confirmó que seguirá su recuperación en Paraná, en casa de un familiar, y cerca de los profesionales.

En paralelo al avance médico de la víctima, la situación judicial del imputado registró novedades el viernes último. Benítez, que inicialmente había sido beneficiado con prisión domiciliaria por 30 días, volvió a quedar detenido en la Jefatura Departamental La Paz, luego de que la Justicia resolviera revocar esa medida.

La decisión fue adoptada el viernes por la tarde, tras una nueva evaluación del caso en los tribunales paceños. Según se informó, el cambio de modalidad se produjo a partir de la ampliación de la imputación, incorporándose el delito de abandono de persona como consecuencia del avance de la investigación.

La causa continúa en etapa de investigación, bajo la intervención de la Justicia de La Paz, mientras la adolescente ya se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Santa Elena alta médica
Noticias relacionadas
Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

El acceso de ingreso a San Salvador por la Ruta 18 quedó cortado.

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

En Concordia hubo siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas.

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Ver comentarios

Lo último

Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Ultimo Momento
Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

Policiales
Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Ovación
Mariano Werner presentó el nuevo diseño de su Ford Mustang

Mariano Werner presentó el nuevo diseño de su Ford Mustang

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

La Copa Libertadores dirá presente en la noche de futsal

La Copa Libertadores dirá presente en la noche de futsal

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

La provincia
SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero

La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario