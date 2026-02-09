Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

La adolescente de 15 años que permanecía internada desde hace varios días en el hospital San Martín de Paraná fue dada de alta. El hecho fue en Santa Elena.

La adolescente de 15 años que permanecía internada desde hace varios días en el Hospital San Martín de Paraná fue dada de alta médica en las últimas horas, luego de haber atravesado una intervención quirúrgica y un período de seguimiento clínico, según confirmaron a La Sexta.

Se trata de la menor cuyo caso es investigado por la Justicia de La Paz, en una causa que tiene como imputado a Luca Benítez, de 22 años, acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abandono de persona.

Datos del hecho en Santa Elena

La joven había sido derivada al nosocomio de la capital entrerriana debido a la gravedad de su estado de salud, donde recibió atención especializada hasta su evolución favorable. Este lunes se confirmó que seguirá su recuperación en Paraná, en casa de un familiar, y cerca de los profesionales.

En paralelo al avance médico de la víctima, la situación judicial del imputado registró novedades el viernes último. Benítez, que inicialmente había sido beneficiado con prisión domiciliaria por 30 días, volvió a quedar detenido en la Jefatura Departamental La Paz, luego de que la Justicia resolviera revocar esa medida.

La decisión fue adoptada el viernes por la tarde, tras una nueva evaluación del caso en los tribunales paceños. Según se informó, el cambio de modalidad se produjo a partir de la ampliación de la imputación, incorporándose el delito de abandono de persona como consecuencia del avance de la investigación.

La causa continúa en etapa de investigación, bajo la intervención de la Justicia de La Paz, mientras la adolescente ya se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.