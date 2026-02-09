Lanús empató con Talleres por la cuarta fecha

El Granate y la T igualaron 1-1 en la Fortaleza en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, encuentro correspondiente a la Zona A.

Este lunes Lanús empató 1-1 con Talleres por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El Granate no pudo subir a la vanguardia de la Zona A. El partido en el Estadio Néstor Díaz Pérez tuvo su mayores emociones en los minutos finales.

El equipo cordobés tomó la iniciativa, pero careció de profundidad para lastimar al Granate. El trámite fue intenso, pero sin jugadas reales de peligro en las áreas.

En el complemento Lanús buscó con su mejor credencial, Marcelino Moreno. Talleres se replegó e intentó de contra.

De pelota parada llegó el agónico tanto del elenco cordobés. Fue a los 90 minutos cuando a los 90 minutos con el tiro de esquina de Rick y el cabezazo de otro ingresado desde el banco, Martín Río.

Lanús reaccionó y en la siguiente alcanzó la igualdad con un tiro esquinado de Dylan Aquino.

Este empate le impidió a Lanús poder trepar a la cima de la Zona A y quedó con 8 unidades, a 2 del líder Vélez. Talleres, por su parte, es undécimo, con 4 puntos.

Lo que sigue para Lanús y Talleres

En la próxima fecha Lanús visitará a Independiente, este viernes desde las 20.00. Mientras que Talleres recibirá a Gimnasia de Mendoza, el sábado a partir de las 19.45.