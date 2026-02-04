Horóscopo del miércoles 4 de febrero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 4 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 4 de febrero de 2026. Signo por signo del zodíaco, lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del lunes 2 de febrero de 2026

Horóscopo del martes 3 de febrero de 2026

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. Obtendrá beneficios inesperados. Situación laboral inmejorable. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ya es hora de abandonar esa permanente aflicción. Se produce un ingreso que no esperaba. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. Hoy está más despistado de lo normal.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día importante en el terreno amistoso. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Intente ser más organizado en su trabajo. Bien físicamente, pero algo intranquilo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Solucione sus problemas económicos. Jornada laboral creativa. Si el estrés aumenta deberá ponerle remedio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buen día para intentar un acercamiento con su pareja. Cuidado con los riesgos económicos. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Económicamente, aparece la oportunidad que esperaba. Sea tolerante con sus compañeros de trabajo. Jornada ideal para alcanzar un equilibrio mental.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Disponga de su dinero a su antojo. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. La espalda le dará algún problema, revise su colchón.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sea más comunicativo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Las cenas no deben ser copiosas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su vida sentimental funciona. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Reencuentro muy agradable con una antigua amistad. Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero. Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción. La falta de sueño debe acabar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hay un refrán que dice: más vale solo que mal acompañado. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Descanse o su salud se verá resentida