Enersa realiza un abordaje integral para regularizar conexiones domiciliarias

Enersa continúa con el Programa de Recupero de Usuarios. Se apunta acceder a la luz de forma segura para los vecinos. La palabra del presidente de la empresa.

La empresa distribuidora de energía de Entre Ríos, Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), continúa desarrollando el Programa de Recupero de Usuarios, una iniciativa destinada a regularizar conexiones eléctricas, reducir el uso clandestino del servicio y, principalmente, garantizar la seguridad de los vecinos en toda la provincia

El programa lleva tres meses de implementación y ya permitió la regularización de más de 350 usuarios en la ciudad de Paraná, mediante un trabajo integral que incluye relevamientos técnicos, normalización de suministros y acciones de concientización sobre los riesgos de las conexiones eléctricas precarias.

Se trata de un trabajo articulado entre Enersa, la Municipalidad de Paraná, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), lo que permitió simplificar trámites administrativos y acelerar los procesos de regularización. Actualmente, el 90% de los usuarios de los barrios intervenidos ya cuenta con su suministro eléctrico normalizado, mientras que el resto continúa en etapa de relevamiento.

Conexiones clandestinas

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, dialogó con UNO y brindó precisiones sobre el alcance del programa, destacando que las conexiones clandestinas representan aproximadamente el 5% del consumo total de la empresa, lo que motivó a profundizar las acciones de control y regularización.

“Nosotros tenemos el análisis de lo que se llama pérdida no técnica, que es lo que generalmente se conoce como conexiones clandestinas, y anda en torno al 5% del consumo total de la empresa. Por eso nos pusimos a trabajar fuertemente en esto”, explicó Brupbacher.

Sin embargo, el titular de la distribuidora aclaró que, en muchos casos, no se trata de robos organizados de energía, sino de problemas administrativos o de documentación.

“Nos encontramos con la sorpresa de que en muchos casos no era una cuestión organizada para hacer conexiones clandestinas, sino problemas de papeles. Ahí fue cuando empezamos a trabajar con la Municipalidad de Paraná y con el EPRE para flexibilizar la documentación necesaria para dar de alta a los usuarios, y para que el municipio autorice determinados lugares”, detalló.

Gracias a ese trabajo conjunto, ya se logró recuperar 350 conexiones en Paraná, y el programa continúa avanzando en otros sectores de la ciudad.

Puerto Sánchez, un caso

Brupbacher explicó que el programa se inició en Paraná por tratarse del conglomerado urbano más grande que atiende la empresa y porque permitió detectar obstáculos normativos que luego pueden corregirse en otras localidades.

“Comenzamos en la ciudad de Paraná porque es el sector urbano más grande que atendemos. Queríamos ver qué cuestiones normativas podíamos resolver. En eso hemos avanzado bien. La última intervención grande e interesante fue la regularización de todo Puerto Sánchez (tambíen hubo en Paraná XVI y Paraná XIII), un lugar emblemático para la ciudad y para la empresa”, remarcó.

En ese sentido, aclaró que muchos de los casos detectados corresponden a loteos que tuvieron una aprobación inicial, pero nunca obtuvieron la certificación final, lo que impide la habilitación formal del suministro eléctrico

“Eso hace que el titular que construyó allí no tenga el visto bueno del municipio para presentar planos y acceder a la energía. Después, obviamente, están los casos de quienes están enganchados y robando energía, y en esos casos se realizan las actuaciones penales correspondientes”, señaló.

Riesgos para los vecinos

Uno de los ejes centrales del programa es la seguridad eléctrica, ya que las conexiones irregulares representan un peligro no solo para quienes las utilizan, sino también para el entorno.

“Esto no implica solo un riesgo para la familia o el comercio que está enganchado de manera irregular, porque no hay ningún tipo de protección previa al ingreso de la energía, sino también para los vecinos. Un desperfecto puede generar una sobretensión, un cortocircuito o afectar toda la línea”, explicó Brupbacher.

Sin “cacería de brujas”

El presidente de Enersa remarcó que la empresa tiene la obligación de actuar ante conexiones irregulares, pero aclaró que no se persigue a los usuarios, sino que se busca integrarlos al sistema formal.

“Como prestadores del servicio tenemos que actuar y desconectar cuando encontramos irregularidades, pero no hacemos una cacería de brujas. En barrios con situaciones de vulnerabilidad, vamos con trabajadores sociales, hacemos informes y tramitamos la tarifa social para garantizar un servicio seguro y de calidad”, afirmó.

Para regularizar el servicio en Enersa

Desde Enersa indicaron que los vecinos interesados en regularizar su situación deben acercarse a la empresa para analizar su situación dominial.

“Lo primero es el dominio de la tierra. No es lo mismo una usurpación que una casa heredada sin papeles. En esos casos hay que demostrar la posesión con alguna herramienta legal”, explicó Brupbacher.

Además, es obligatorio presentar un certificado de un electricista matriculado, quien debe garantizar que la instalación cumpla con las normas de seguridad.

“Es el único que puede determinar el tipo de disyuntor, el cableado, la bajada, la jabalina y las condiciones técnicas necesarias para prestar el servicio”, remarcó.

Llamado a la concientización de la empresa

Finalmente, el presidente de Enersa hizo un llamado a los usuarios a regularizar su situación y mantener sus instalaciones en condiciones.

“Invitamos a todos los usuarios a acercarse, a pedir ayuda si la necesitan, a gestionar la tarifa social si corresponde, y a trabajar en conjunto con la empresa y los municipios. Esto es una cuestión de seguridad, pero también económica: ese 5% de la facturación que se pierde es algo que debemos corregir”, concluyó el actual presidente de la empresa de energía.