Mariano Werner presentó el nuevo diseño de su Ford Mustang

El paranaense Mariano Werner tiene todo listo para su presenteción en el Turismo Carretera el fin de semana. Dio a conocer los cambios en su auto.

El paranaense Mariano Werner comenzó a palpitar una nueva temporada del Turismo Carretera con la presentación oficial del diseño que lucirá su Ford Mustang de nueva generación. A través de sus redes sociales, el tricampeón de la máxima categoría del automovilismo nacional compartió las primeras imágenes del vehículo con el que afrontará el calendario 2026, generando una inmediata repercusión entre fanáticos y especialistas.

El renovado diseño fue desarrollado por Bricco Design , estudio reconocido por su trabajo en el ámbito del automovilismo deportivo. Las imágenes, creadas mediante inteligencia artificial, tuvieron como escenario el Club de Volantes Entrerrianos , un lugar cargado de historia y simbolismo para el automovilismo provincial, y funcionaron como una presentación conceptual de lo que será el Mustang que representará a Paraná y a Entre Ríos en la principal categoría del país.

En lo estético, el Ford Mustang de Werner presenta cambios significativos respecto a versiones anteriores. Se destaca una mayor presencia del color blanco en gran parte de la carrocería, aportando una imagen más limpia y moderna, mientras que el negro gana protagonismo en el sector trasero, otorgándole un aspecto más agresivo y deportivo. Como detalle distintivo, los vivos en rojo recorren distintas zonas del vehículo, completando una combinación cromática que realza las líneas del modelo de nueva generación.

Más allá de las modificaciones visuales, el Mustang mantiene la impronta competitiva que caracteriza a los autos del piloto entrerriano. Si bien las variantes a nivel publicitario son evidentes, el foco está puesto en continuar siendo protagonista dentro de un parque automotor cada vez más competitivo y exigente.

El motor para Mariano Werner

En el aspecto técnico, la motorización seguirá estando a cargo de los hermanos Mario y Luis Riva, responsables del desarrollo y mantenimiento del impulsor, una sociedad que ya ha demostrado resultados positivos en temporadas anteriores. La confiabilidad y el rendimiento del conjunto mecánico serán claves para afrontar un campeonato que promete paridad y grandes desafíos desde la primera fecha.

El estreno oficial del nuevo Ford Mustang de Mariano Werner será en la primera fecha del Turismo Carretera, que se disputará los 14 y 15 de febrero en El Calafate, un escenario que en los últimos años se ha consolidado como una plaza destacada dentro del calendario. Allí, el piloto paranaense buscará comenzar el año con el protagonismo que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la categoría.

Con esta presentación, Werner da el primer paso hacia una nueva temporada cargada de expectativas, renovando ilusiones y ratificando su compromiso de pelear bien arriba en cada competencia. El diseño, la estructura técnica y la experiencia del piloto conforman una combinación que vuelve a posicionar al entrerriano como uno de los nombres a seguir en el Turismo Carretera.