Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Un accidente se produjo en la noche de este lunes en la Ruta 12, sobre el complejo Zárate-Brazo Largo, lo que motivó el corte del tránsito. Por causas que se tratan de esclarecer, un camión con acoplado quedó cruzado sobre la cinta asfáltica. El vehículo rompió la zona de barandas que protegen el sector.