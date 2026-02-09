Uno Entre Rios | Policiales | Zárate-Brazo Largo

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Un accidente se produjo en la noche de este lunes en la Ruta 12, sobre el complejo Zarate-Brazo Largo, lo que motivó el corte del tránsito.

9 de febrero 2026 · 23:20hs
El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.

El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.
El camión rompió la baranda de contención.

El camión rompió la baranda de contención.

Un accidente se produjo en la noche de este lunes en la Ruta 12, sobre el complejo Zárate-Brazo Largo, lo que motivó el corte del tránsito. Por causas que se tratan de esclarecer, un camión con acoplado quedó cruzado sobre la cinta asfáltica. El vehículo rompió la zona de barandas que protegen el sector.

Según las primeras informaciones, el siniestro vial se produjo sobre el Puente Urquiza, en el sentido Sur-Norte. Un camión de gran porte perdió el control y embistió contra la barrera de contención.

Días atrás, la Policía de Santa Elena detuvo al sospechoso de la violación.

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Esta situación está generando importantes demoras para quienes circulan por la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO

El acceso de ingreso a San Salvador por la Ruta 18 quedó cortado.

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

En Concordia hubo siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas.

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

