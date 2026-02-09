Un accidente se produjo en la noche de este lunes en la Ruta 12, sobre el complejo Zárate-Brazo Largo, lo que motivó el corte del tránsito. Por causas que se tratan de esclarecer, un camión con acoplado quedó cruzado sobre la cinta asfáltica. El vehículo rompió la zona de barandas que protegen el sector.
Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito
9 de febrero 2026 · 23:20hs
Según las primeras informaciones, el siniestro vial se produjo sobre el Puente Urquiza, en el sentido Sur-Norte. Un camión de gran porte perdió el control y embistió contra la barrera de contención.
Esta situación está generando importantes demoras para quienes circulan por la zona.
