Uno Entre Rios | Policiales | Abusos sexuales

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná.

9 de febrero 2026 · 16:45hs
Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Diego, Marcelo y Pablo, víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná. El sacerdote fue párroco, entre otros lugares, de San José Obrero y Nuestra Señora de Luján, en la capital entrerriana, y de San Miguel, en Bovril.

La acción judicial se presentó luego de una extensa instancia de mediación que fue encabezada, en representación de la curia, por el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari, pero que no logró arribar a ningún acuerdo.

El acceso de ingreso a San Salvador por la Ruta 18 quedó cortado.

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

En Concordia hubo siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas.

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

LEER MÁS: Abuso sexual: Jorge Luis Daichman no irá a la carcel, por el momento

Abusos sexuales en Paraná: tres víctimas demandaron a la Iglesia y al Episcopado

José María López.jpeg

Fracasada la mediación, las víctimas avanzaron con la demanda civil. Actualmente hay tres expedientes abiertos en los juzgados civiles N°1, N°2 y N°5.

Cada una de las demandas reclama $300 millones, y no sólo alcanza al Arzobispado de Paraná y a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sino también al propio José María López, quien ya fue despojado del estado clerical y cumple una condena de 8 años y 5 meses de prisión en la Unidad Penal de Paraná. Además, las acciones judiciales incluyen a las dos parroquias donde ocurrieron los abusos: San José Obrero, de Paraná, y San Miguel, de Bovril.

El cierre formal de la mediación se produjo el viernes pasado, aunque la presentación de las demandas comenzó a fines de 2025, antes del inicio de la feria judicial de enero, señala Entre Ríos Ahora.

Las denuncias dentro del ámbito eclesiástico comenzaron en 2019, pero la Justicia tomó intervención cuando tres de las víctimas denunciaron por propia voluntad los abusos sufridos. Eso ocurrió en agosto de 2023.

En diciembre de ese año, el sacerdote fue condenado mediante juicio abreviado, luego de reconocer su culpabilidad por los delitos imputados. La pena impuesta fue de ocho años y medio de prisión, que cumple actualmente en la Unidad Penal de Paraná.

El legajo Nº 26.795 fue caratulado como: "López José María s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, reiterado".

En la imputación, impulsada por el fiscal Leandro Dato, se detalla que López abusó de las víctimas tanto en la habitación de huéspedes de la casa parroquial de la Iglesia San José Obrero, ubicada en avenida Zanni N°2640 de Paraná, como durante campamentos y viajes realizados a Bariloche, El Espinillo, Puerto Madryn y Purmamarca, entre otros destinos.

Según consta en la acusación, el sacerdote forjaba previamente un vínculo de confianza y se aprovechaba, en al menos uno de los casos, del fallecimiento del progenitor de la víctima. En ese contexto, el cura les realizaba tocamientos en el pene y les apretaba los testículos por debajo de la ropa.

En el fallo condenatorio, el juez Rafael Martín Cotorruelo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, destacó la especial posición de poder del agresor:

"En el caso que nos ocupa, dicho accionar se vio evidentemente facilitado por la especial posición de preeminencia del agresor, debido a su condición de sacerdote y al hecho de que los abusos los perpetraba sirviéndose de ese especial rol, en cuyo marco era visto por las víctimas como una autoridad, encargada de formar, cuidar y contener".

La sentencia también resalta que la acusación se sostuvo sobre los testimonios de las tres víctimas, considerados espontáneos, razonables y creíbles, y que confirmaron la plataforma fáctica de la imputación.

Con la condena penal firme, las víctimas avanzaron ahora con la demanda civil contra la Iglesia Católica, el Episcopado, el sacerdote condenado y las parroquias involucradas, en busca de reparación por los daños sufridos.

Abusos sexuales Paraná Iglesia Católica
Noticias relacionadas
El hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en Federal.

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

colon: prefectura rescato a cuatro personas que cayeron al rio uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

con un qr, la policia pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Ver comentarios

Lo último

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Ultimo Momento
Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Rosario: el megaproyecto de consenso que llega para la nueva rural

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Andis: la Justicia Federal procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Policiales
Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Ovación
El equipo de futsal de Boca inicia su gira en Paraná

El equipo de futsal de Boca inicia su gira en Paraná

Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

Liga Nacional: fin de semana negativo para Rowing y Echagüe

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Buceo: Estudiantes inició cursos en una disciplina única

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

Peñarol cayó en su casa y se despidió de la Copa Entre Ríos

La provincia
Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Gimena Bordet volvió a caminar por sus propios medios tras el accidente en Brasil

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Sonia Fernández pidió disculpas tras el episodio ocurrido en la Fiesta Nacional del Mate

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Dejanos tu comentario