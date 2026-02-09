Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Tres víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná.

Diego, Marcelo y Pablo, víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná . El sacerdote fue párroco, entre otros lugares, de San José Obrero y Nuestra Señora de Luján, en la capital entrerriana, y de San Miguel, en Bovril.

La acción judicial se presentó luego de una extensa instancia de mediación que fue encabezada, en representación de la curia, por el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari, pero que no logró arribar a ningún acuerdo.

Abusos sexuales en Paraná: tres víctimas demandaron a la Iglesia y al Episcopado

Fracasada la mediación, las víctimas avanzaron con la demanda civil. Actualmente hay tres expedientes abiertos en los juzgados civiles N°1, N°2 y N°5.

Cada una de las demandas reclama $300 millones, y no sólo alcanza al Arzobispado de Paraná y a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sino también al propio José María López, quien ya fue despojado del estado clerical y cumple una condena de 8 años y 5 meses de prisión en la Unidad Penal de Paraná. Además, las acciones judiciales incluyen a las dos parroquias donde ocurrieron los abusos: San José Obrero, de Paraná, y San Miguel, de Bovril.

El cierre formal de la mediación se produjo el viernes pasado, aunque la presentación de las demandas comenzó a fines de 2025, antes del inicio de la feria judicial de enero, señala Entre Ríos Ahora.

Las denuncias dentro del ámbito eclesiástico comenzaron en 2019, pero la Justicia tomó intervención cuando tres de las víctimas denunciaron por propia voluntad los abusos sufridos. Eso ocurrió en agosto de 2023.

En diciembre de ese año, el sacerdote fue condenado mediante juicio abreviado, luego de reconocer su culpabilidad por los delitos imputados. La pena impuesta fue de ocho años y medio de prisión, que cumple actualmente en la Unidad Penal de Paraná.

El legajo Nº 26.795 fue caratulado como: "López José María s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, reiterado".

En la imputación, impulsada por el fiscal Leandro Dato, se detalla que López abusó de las víctimas tanto en la habitación de huéspedes de la casa parroquial de la Iglesia San José Obrero, ubicada en avenida Zanni N°2640 de Paraná, como durante campamentos y viajes realizados a Bariloche, El Espinillo, Puerto Madryn y Purmamarca, entre otros destinos.

Según consta en la acusación, el sacerdote forjaba previamente un vínculo de confianza y se aprovechaba, en al menos uno de los casos, del fallecimiento del progenitor de la víctima. En ese contexto, el cura les realizaba tocamientos en el pene y les apretaba los testículos por debajo de la ropa.

En el fallo condenatorio, el juez Rafael Martín Cotorruelo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, destacó la especial posición de poder del agresor:

"En el caso que nos ocupa, dicho accionar se vio evidentemente facilitado por la especial posición de preeminencia del agresor, debido a su condición de sacerdote y al hecho de que los abusos los perpetraba sirviéndose de ese especial rol, en cuyo marco era visto por las víctimas como una autoridad, encargada de formar, cuidar y contener".

La sentencia también resalta que la acusación se sostuvo sobre los testimonios de las tres víctimas, considerados espontáneos, razonables y creíbles, y que confirmaron la plataforma fáctica de la imputación.

Con la condena penal firme, las víctimas avanzaron ahora con la demanda civil contra la Iglesia Católica, el Episcopado, el sacerdote condenado y las parroquias involucradas, en busca de reparación por los daños sufridos.