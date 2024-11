El horóscopo para este jueves 28 de noviembre de 2024

Salud: La capacidad de comunicación está entre las primeras características deseables a ser desarrolladas en la pareja desde sus inicios.

Amor: Los recientes acontecimientos han puesto en vilo la integridad misma de la pareja. Procura aclarar tu mente un poco.

Dinero: Será en vano lamentarse luego de los eventos ocurridos en la jornada de hoy. Procura mantenerte más alerta la próxima vez.

Tauro

Te presentarán a una persona que te introducirá en la búsqueda del bienestar, lo lúdico, la vida cómoda y la gente refinada.

Salud: La afección que sufriste fue grave, deberás evitar recaídas. Contrólate permanentemente y de a poco te irás sintiendo mejor.

Amor: Tendrás habilidad para despistar a enemigos que están en contra de la relación que estás construyendo.

Dinero: No deberías descartar la posibilidad de ganar premios, dinero y otros beneficios materiales por intermedio de loterías o juegos.

Géminis

La ansiedad será el tema del día de hoy. Parece que el mundo se ocupará de hacerte sentir que todo y todos dependen de ti.

Salud: La paz del espíritu es la comida más preciada. Si uno sabe que la alimentación está asegurada, solo queda esperar los tiempos adecuados.

Amor: Hoy te será fácil alcanzar la meta que te has planteado con tu pareja. Llegarás adonde quieras llegar y serás feliz.

Dinero: Verás en estos días un vuelco notable en tu economía. Pareciera que varios temas pendientes se resuelven al mismo tiempo.

Cáncer

Horóscopo de hoy: Debes tener cuidado en este momento con la búsqueda de escapismos que pueden llevarte a la adicción al alcohol o las drogas.

Salud: Sigue una línea de conducta, no te arrepientas de tus actos sino de aquello que nunca te atreviste a hacer por miedo a las posibles consecuencias.

Amor: Deja fluir la manifestación de tus sentimientos y déjate agasajar por las personas que te quieren conocer en profundidad.

Dinero: Nuevas oportunidades cambiarán el rumbo de tu actividad laboral y se ampliarán los horizontes de tus proyectos económicos.

Leo

Buen día para buscar trabajo, si es que no lo tienes. Y si ya lo tienes, para buscar uno con una mejor posición y un mayor sueldo.

Salud: Practicar algún deporte te ayudará a descargar energías y no estar todo el tiempo avocado al trabajo. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.

Amor: Tu relación de pareja caminará sobre la cuerda floja y se tambaleará, ya que alguno de ustedes dos estuvo jugando con fuego.

Dinero: Ambos tienen sus propios ingresos y sería bueno que empiecen a pensar en futuras inversiones juntos. La pareja se fortalecerá.

zodíaco signos horóscopo 1.jpg Horóscopo

Virgo

Te será imposible escapar de ciertas rutinas laborales. A pesar de esto las cosas comienzan a mejorar a nivel sentimental.

Salud: No te aísles de tu entorno afectivo para tratar de apalear tus problemas solo. Asegúrate de darle el lugar a tu familia que merece en tu vida.

Amor: Tómate un poco de tiempo para ti mismo antes de intentar volver a compartir tiempo con una pareja. Ve paso a paso.

Dinero: Inicio de semana bastante movido a nivel laboral. Ciertos problemas que dabas por solucionados golpearán a tu puerta.

Libra

Una buena noche de sueño era todo lo que necesitabas para recuperar el buen estado de ánimo. Inicia una etapa complicada.

Salud: No pierdas el contacto con tus familiares cercanos bajo ninguna circunstancia. Procura destinarles un momento durante la semana.

Amor: Que tu tendencia rencorosa no arruine una velada de reconciliación casi perfecta. Procura dejar tu inmadurez de lado.

Dinero: Aprovecha las primeras horas del día de hoy para cerrar importantes asuntos que requieran tu atención a nivel laboral.

Escorpio

Te espera un día de luchas, pleitos, dificultades, conflictos, discusiones y disgustos, pero recuerda que esto también pasará.

Salud: Una disonancia de Júpiter y Marte podría aparejar ciertas irregularidades en los niveles de glucosa. Solamente debes estar atento.

Amor: No falta amor en tu pareja, pero estás dejando que esta relación se meta en tus problemas y en tu vida familiar. Habrá fuertes discusiones.

Dinero: Podrías aprovechar la energía del día para iniciar cualquier cosa que desees. Escribe tus proyectos y revísalos durante el mes.

Sagitario

Hoy será un día en el que te encuentres lleno de energía y fortaleza para resolver cualquier problema. Debes actuar con decisión.

Salud: Respeta una dieta nutricional coherente, mantén buenos hábitos de vida y contarás con óptimas condiciones para poder mantenerte bien.

Amor: A pesar de tu benevolencia y buenas intenciones, lo abrupto de tus expresiones crea más problemas de los deseables.

Dinero: Los viajes por trabajo estarán bien aspectados y con posibilidades de éxito. Será una buena oportunidad para conocer gente nueva.

Capricornio

Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura.

Salud: Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo.

Amor: Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará.

Dinero: Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

Acuario

Ciertos cambios pese a ser muy difíciles de realizar valen el esfuerzo invertido. Intenta no flaquear ahora.

Salud: Existen diversos caminos para alcanzar la madurez personal, cada uno de ellos representa un reto difícil de superar. No cejes en tus intentos.

Amor: La visita de una ex pareja despertará en ti viejas sensaciones. No permitas que esto confunda tus sentimientos.

Dinero: No podrás mantener este ritmo de vida despreocupado y banal por mucho más tiempo. Replantea tus necesidades.

Piscis

Posibilidad de importantes viajes de expansión y crecimiento social y profesional. Aparecen gestiones financieras de importancia, sé prudente.

Salud: Atiende a los signos de alarma, si reaccionas a tiempo evitarás serias complicaciones. Vigila como un halcón tus finanzas.

Amor: La ruptura que sufriste no te deja estar tranquilo. Tu fuerza interior es bastante, pero no lo suficiente como para que olvides.

Dinero: Si has sabido tomar ciertas decisiones importantes y arriesgadas en finanzas, no habrá nada mejor que el período de suerte que se avecina.