El horóscopo para este miércoles 26 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 24 de noviembre de 2025

El horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025

Acostúmbrese al diálogo con su pareja. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Exceso de vitalidad que debe canalizar haciendo ejercicio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada de grandes vivencias emocionales. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El clima sentimental está tormentoso. Jornada de gastos incontrolados. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Disfrutará de un buen tono vital.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Está madurando una relación amorosa duradera. Momento ideal para realizar inversiones. Evite situaciones tensas en el trabajo. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Vigilar la calidad de lo que come le evitará la acidez.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Haga buen uso de los últimos ingresos. Volverá a ilusionarse con el trabajo. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si tiene niños, le parecerá haber vuelto de nuevo a la infancia. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Bien todos los asuntos profesionales. Jornada para cuidar las articulaciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Está siendo víctima de una estafa. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sus amigos son decisivos en su vida. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Aproveche las prácticas para un futuro trabajo. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.