Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez se refirió a la posibilidad de volver a subirse a una Pick Up este 2026. Además, cómo vivió el gran arranque de su equipo de TC.

23 de febrero 2026 · 19:07hs
Omar Martínez contento con el arranque de su equipo.

Omar Martínez contento con el arranque de su equipo.

El automovilismo argentino transita sus primeras páginas de la temporada y uno de los grandes protagonistas, aunque hoy desde el otro lado del box, es el entrerriano Omar Martínez. El multicampeón de Turismo Carretera disfruta de un presente inmejorable al frente del equipo Martínez Competición, con resultados que lo posicionan en lo más alto tanto en el TC como en TC Pick Up. Y, como si fuera poco, dejó una frase que ilusiona a los fanáticos: no descarta volver a subirse a una camioneta.

La tentación de volver de Omar Martínez

El pasado fin de semana, en el inicio de las camionetas en el autódromo de La Plata, la estructura entrerriana mostró solidez con Marco Dianda e Ignacio Faín peleando en los puestos de vanguardia. En ese contexto, el Gurí habló con Campeones y dejó abierta la posibilidad de regresar a la pista como piloto.

“Nunca digo que no. Está la Toyota todavía y la idea es alquilarla. Pero si se llega a dar en algún momento, capaz nos subimos”, expresó Martínez, sembrando expectativa entre los seguidores que aún recuerdan su participación del año pasado en Paraná.

Si bien hoy su rol principal es el de director deportivo, estratega y referente técnico, la pasión por manejar sigue intacta. La chance de verlo nuevamente al volante de una “chata” no parece descabellada, sobre todo si se alinean las circunstancias deportivas y logísticas.

Un arranque histórico en El Calafate

Pero si hay algo que explica el gran momento del equipo es lo sucedido en la apertura del TC en El Calafate. Allí, el Martínez Competición firmó un resultado que quedará en la historia: el “1-2” con los Ford Mustang de Nicolás Moscardini y Agustín Martínez.

El logro no solo fue deportivo, sino también simbólico. En una categoría tan competitiva como el Turismo Carretera, conseguir un doblete en el inicio del campeonato representa un espaldarazo anímico enorme y confirma la calidad del trabajo realizado durante la pretemporada.

“Un fin de semana soñado, contento con el resultado final, por el equipo, los ingenieros, mecánicos y todos. Ni hablar por el debut de Nicolás Moscardini”, señaló el entrerriano, visiblemente emocionado por el rendimiento colectivo.

El estreno de Moscardini dentro de la estructura fue uno de los puntos altos, mostrando adaptación y contundencia desde el primer compromiso del año. A su vez, Agustín Martínez reafirmó su crecimiento y consolidación dentro de la categoría.

El valor del esfuerzo silencioso

Más allá de los festejos, el “Gurí” dejó en claro que el éxito es el resultado de un proceso sostenido en el tiempo. “Sé del esfuerzo que siempre se hace. A veces las cosas no salen y ahora se logra este resultado”, remarcó, en referencia al trabajo puertas adentro que muchas veces no se ve.

El automovilismo es una disciplina donde los detalles marcan diferencias mínimas. La puesta a punto, la lectura estratégica de cada carrera y el trabajo coordinado entre pilotos e ingenieros son claves para sostener el rendimiento. Martínez lo sabe mejor que nadie: fue protagonista como piloto y ahora lo es como conductor de grupo.

“Uno siempre trata de tener lo mejor, funcionar bien, y sabemos lo difícil que es. Capaz vas a otra carrera y no te va bien y se complica. Pero todos los que estamos en esto sabemos cómo es y vamos a trabajar para mantenernos”, analizó con cautela.

Entre la experiencia y la proyección

El presente del Martínez Competición combina experiencia y juventud. El liderazgo del “Gurí” se complementa con pilotos en crecimiento que buscan consolidarse en el plano nacional. La estructura entrerriana ha logrado posicionarse como una referencia dentro del TC y las TC Pick Up, con una metodología de trabajo que prioriza la planificación y el profesionalismo.

Desde Paraná hacia los principales autódromos del país, el equipo se ha transformado en sinónimo de competitividad. El desafío ahora será sostener la regularidad a lo largo de un calendario exigente, donde cada fecha representa una nueva prueba.

Mientras tanto, la frase quedó flotando en el aire: “Nunca digo que no”. Y en el mundo del automovilismo, cuando el “Gurí” habla, nadie descarta nada. El presente lo encuentra celebrando desde el muro, pero el rugido del motor siempre será una tentación difícil de ignorar.

