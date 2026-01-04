El horóscopo para este domingo 4 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Los días pasan y aún sigues sin terminar los trabajos que debes entregar. Pon más energía porque ya no te queda tiempo.

El horóscopo para este viernes 2 de enero de 2026

El horóscopo para este sábado 3 de enero de 2026

Salud: Cada persona elige su forma de existir, ocúpate de tu propia vida en lugar de señalar la de otros.

Amor: Si sigues siendo tan inocente, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón enamorado.

Dinero: No busques crecer en tu trabajo a pasos agigantados. El ascenso es un proceso, hazlo paso a paso aunque tome tiempo.

Tauro

No sucumbas ante los problemas domésticos. Aparecerá una visita inesperada que consigo traerá la solución.

Salud: No tienes ganas de involucrarte en discusiones familiares, así que mejor trata de no opinar demasiado y mantenerte al margen de todo.

Amor: Tu pareja está muy enamorada de ti y confía ciegamente en esta relación, pero tú no estás siendo muy sincero con ella.

Dinero: Ten cuidado con quien comentas tus proyectos. Lo mejor es mantenerse en silencio, porque hay gente con intenciones dudosas.

Géminis

Hoy es posible que los problemas que parecían sencillos de resolver se tornen un karma para ti. No pierdas la calma.

Salud: Saca a relucir tus encantos y descubrirás como los demás cambiarán la imagen que tenían de ti. Ahora serás el centro de atención.

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y no en público.

Dinero: Convéncete, los juegos de azar no son para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo en algo redituable.

Cáncer

Trata de que nadie te aleje de tu buen humor. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas, sólo dedícate a ti.

Salud: Anclarte en el pasado no resolverá nada. Dirige tu mirada hacia las oportunidades futuras.

Amor: Busca la ayuda de tu pareja para resolver los problemas económicos que aparecerán. Ella será tu sostén en este momento.

Dinero: Vives pendiente del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con los tuyos.

Leo

Un hecho insólito hará que tu jornada laboral de un giro inesperado. Estate atento porque es un buen augurio.

Salud: Es importante mantener la organización y controlar los tiempos. En este momento, no te conviene dejar de cumplir con tus responsabilidades.

Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta es tentadora, tu pareja no se merece ser vilmente engañada.

Dinero: Deja que tus compañeros de trabajo destilen su veneno. No desesperes, y recuerda que el que ríe último ríe mejor.

Virgo

Siempre eliges por intuición, pero en esta decisión que debes tomar hoy será necesario que implementes la razón.

Salud: Si buceas en tu interior, descubrirás las verdaderas razones de tu estado actual. Sólo así podrás superar el momento que estás atravesando.

Amor: Si no hablas con tu pareja de manera sincera y abierta, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus deseos más íntimos.

Dinero: Que tus intereses particulares no opaquen los de todo el grupo. Trabaja en equipo y todos se verán beneficiados.

Libra

No escuches los consejos de tus colegas. El día de hoy dedícate a escuchar a tu corazón, él sabrá cómo guiarte.

Salud: Te conviene estar alerta, más aún en los períodos de tranquilidad, porque después de la calma siempre viene el huracán.

Amor: Tu familia y tu pareja no tienen una buena relación. Trata de no oficiar de mediador porque complicarás aún más las cosas.

Dinero: Analiza costos y beneficios antes de tomar una decisión. A simple vista todo parece redituable, pero no es así.

Escorpio

No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharas por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte.

Salud: No puedes culparte por haber renunciado a intentar ayudar a una persona complicada en tu vida, siendo que pusiste todo de ti para hacerlo.

Amor: Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad.

Dinero: Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante.

Sagitario

Has trabajado duro todo este tiempo y hoy tus superiores te lo reconocerán. Prepárate, surgen grandes oportunidades laborales.

Salud: Tu forma de ser hace que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.

Amor: El amor se presentará bajo la forma de una amistad. Hay alguien de tu círculo íntimo que te ama en silencio desde hace tiempo.

Dinero: Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar.

Capricornio

Tienes todas las virtudes necesarias para hacerte cargo de ese proyecto, pero sólo te falta tener un poco más de temperamento.

Salud: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte o trotar por las mañanas son buenas alternativas.

Amor: Si sigues dudando de cada acto de tu pareja, terminarás acrecentando tus celos. Replantéate si quieres seguir con esta relación.

Dinero: El fin no justifica los medios, así que ten un poco más de piedad a la hora de los negocios. Obtén réditos de manera honesta.

Acuario

Hoy es mejor que trates de estar tranquilo. Los problemas llegarán en cantidad y requieren soluciones rápidas.

Salud: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, es momento de dejar de lado demasiado ocio.

Amor: Si no cambias esa forma descortés que tienes de tratar a tu pareja, lo más probable es que termine dejándote.

Dinero: Un chisme en el que te verás involucrado comenzará a circular en tu trabajo. Trata de aclarar todo antes que sea muy tarde.

Piscis

No dudes en buscar el consejo de un amigo. La decisión que deberás tomar es muy importante y es bueno tener otro punto de vista.

Salud: Debes analizar un poco más la manera que tienes de relacionarte con los demás. No puedes vivir toda la vida sin amigos.

Amor: Estás atravesando una luna de miel en la pareja. Todo marcha perfectamente y no hay pronóstico de tormentas en el horizonte.

Dinero: El ambiente laboral está muy competitivo. Deberás marcar bien tu territorio porque hay gente que pretende ocupar tu puesto.