Entrevista con Fernando Llanes: "Se puede comenzar a hacer gimnasia a cualquier edad".

“Todo está en el desafío que uno se proponga y nunca es tarde para empezar”, aseguró el entrenador del Centro Gimnástico Paraná, Fernando Llanes, quien recordó a un gimnasta de 59 años y se refirió a la categoría creada para deportistas de más de 50 años. A la par, el ex atleta señaló las deficiencias en materia de promoción tanto en escuelas como en clubes, la falta de políticas oficiales, y exigió un mayor compromiso por parte de los profesores de Educación Física.

—En Puerto Belgrano, Buenos Aires, como muchos hijos de marinos, porque es normalmente el primer destino que tienen, y viví en Bahía Blanca, además de otras ciudades.

—¿Hasta cuándo viviste allí?

—Hasta la época del Proceso, cuando mi viejo se quiso ir a Ushuaia, donde la pasé muy bien, fui feliz, desde segundo a sexto grado, e hice algo de patín sobre hielo, futsal y jugaba con trineos. Me fascina en verano, por los días largos.

—¿Cómo viviste ese contraste?

— Fue una vida distinta porque había poca gente, era tranquilo y no existía la guerrilla. Desde que tuve un año hasta los 16 tuve ocho casas distintas, porque nos mudábamos.

—¿Tu mamá?

—Ama de casa, era de Bahía Blanca y mi papá de acá, se fue de muy chico a estudiar a la Escuela de Mecánica y se conocieron allá.

—¿Por qué se mudaron a Paraná?

—Porque mi papá se retiró de la Armada después de la guerra de Malvinas

—¿Cómo era tu barrio en Puerto Belgrano?

—Es una ciudad antigua, de los años 40 y 50, con construcciones militares, muy limpia y ordenada; con estadio, hospitales, museos, cine e iglesias. Hice la escuela primaria y hasta tercer año.

—¿Qué veías al salir de tu casa?

—Era un barrio militar.

—¿A qué jugabas?

—A de todo; al fútbol, y me gustaba andar por los bosques y hacer los circuitos militares, para subir, saltar y trepar.

—¿Leías?

—Nunca me gustó por hobby, salvo cuando hice las formaciones profesionales. Me cuesta sentarme o acostarme a leer, y tampoco veo muchas series ni películas; prefiero arreglar cosas y hacer actividad física.

—¿Materias predilectas?

—Matemáticas y Física; tengo habilidad en lo biomecánico porque entiendo bastante de Física. En la ENET 5 teníamos un profesor muy exigente que decía “hoy me putean pero algún día me agradecerán”. Me recibí de técnico hidráulico y al otro año ingresé a Educación Física.

—¿Con cuál deporte fue la mejor etapa?

—Cuando vine a Paraná jugué al fútbol en Patronato y después en Independiente de Hernandarias, aunque no fue una actividad constante. A los 12 años fuimos de vacaciones a Córdoba y un dirigente de Instituto le dijo a mi viejo que quería que jugara ahí pero, obviamente, dijeron no (risas). Eran otras épocas. Andaba bien, pero no tenía una actividad sistemática de entrenamiento.

—¿Desarrollaste otra afición?

—Me gusta la mecánica y el automovilismo, al igual que el desafío de fabricar, reciclar o reformar muebles u otras cosas.

Deportes y formadores

—¿Tu relación con el mar?

—Nunca fui muy apegado. Cuando regresé de Ushuaia me gustaba ir a pescar con mi viejo, aunque hoy me aburre porque soy demasiado ansioso. Acá, el río me gusta para ir a remar y hacer sky.

—¿Sentías una vocación?

—Siempre dije que sería profesor de Educación Física, aunque no sabía qué era la docencia, pero me gustaban todos los deportes, ya que hice vóley, básquet, natación y atletismo.

—¿A cuál le dedicaste más tiempo?

—Al fútbol, pero tenía la desventaja de que no había muchas actividades deportivas, así que me adaptaba a lo que había, porque nos mudábamos con cierta frecuencia. Nunca pude emprender algo regular. Cuando entré al profesorado de Educación Física me enamoré de la gimnasia aunque, sin saberlo, ya la hacía, me fue muy bien, competí un año y luego me dediqué a entrenar a chicos.

—¿Tuviste formadores importantes?

—En cuarto año, a (Ángel) Kelito Ramallo, excelente persona y profesional, y quería ser de ese tipo de profe, aunque luego varíen algunas cosas, y también lo tuve a (Juan) Bebeto Bearzotti. En la primera parte de la secundaria tuve a dos profesores a quienes les gustaba mucho el atletismo y también me marcaron.

—¿Cuál fue la primera cátedra que te generó entusiasmo en cuanto a sus contenidos?

—Tuve muchos profesores que me marcaron como (Jorge) El Mono Rico, Juan Leonardo Etchart, profesor de Gimnasia, por cómo desarrollaban sus clases y que fueron inspiradores para cuando di Gimnasia en el profesorado del CAE. Me gustaban los deportes y disfrutaba de todos.

—¿Revisaste cómo fue tu relación con los deportes a partir de formarte en ellos?

—Me gustó entender más lo reglamentario, lo táctico, el ordenamiento y las rotaciones, por ejemplo en el vóley. Me apasionó la gimnasia que era algo que no había podido hacer.

—¿Qué enfoque tenía la carrera por entonces?

—Sigo relacionado con el profesorado de Educación Física del CAE y tengo amigos en el profesorado público y, en algunas cosas se modificó para bien y otras no lo sé.

—¿Por ejemplo?

—En nosotros, en muchas áreas de la parte deportiva, era rendimiento y no aprender a enseñar o lo técnico. Eso se modificó y lo veo muy bien, porque, por ejemplo, en la gimnasia artística fui talentoso pero uno de mis amigos era ciclista y no se podía colgar de las anillas porque se volaba los dientes cada vez que quería hacer un balanceo porque se pegaba en el piso. Le costó horrores aprobar. Cuando me tocó dar clases en el profesorado tuve alumnos de 100 o 120 kilos, jugadores de rugby o de básquet, y optaba porque aprendieran a cuidar a los demás y vivenciaran, mostraran y entendieran una base mínima de ejercicios para aprobar. No vale la pena exigir tanto en lo técnico porque a futuro no lo aplicarán. En otros lugares de Argentina hay facultades en los cuales no hay deportes y son opcionales, lo cual no es entendible porque tenés que tener idea de varios deportes.

Por y para la gimnasia

—¿Por qué te entusiasmó tanto la gimnasia?

—Por lo que veía en televisión y porque di con gente apasionada de ese deporte que nos lo trasmitió, también a (Zulma) Yusi (Ruberto). Hoy vivimos por y para la gimnasia.

—¿Hubo algo puntual?

—Cuando me subí por primera vez a unas paralelas, a una barra, a una pedana y a una tabla de pique fue ¡guau! Mientras estudié en Santa Fe competí en 1989 en Entre Ríos, me fue muy bien, pero no había un sistema organizado, la federación estaba en formación y éramos pocas instituciones.

—¿Cómo fue la experiencia de comenzar siendo adulto?

—Comencé a los 19 años pero para mí el deporte no es solamente el alto rendimiento. Hace 20 años tuvimos un alumno quien era rector de la UCU, medía 1,92 m, venía los jueves a la noche, se colgaba en las anillas y tocaba con los pies el suelo. Cuando llegó, dijo que quería aprender a hacer rol hacia adelante, hacia atrás, vertical y medialuna. Después de dos años llegó a hacer rondó pero dijo “hasta acá llegué, porque cada vez me entusiasmo más, tengo 59 años y no me quiero lastimar porque tengo que laburar todos los días. Ya cumplí el sueño de mi vida”. Todo está en el desafío que uno se proponga y nunca es tarde para empezar. Vienen papás y te dicen “¿sirve para esto, porque si no lo cambio de deporte?” Les suelo responden: si tu hijo es torpe y no le das la oportunidad de aprender las coordinaciones básicas, lo será toda su vida y en lo que emprenda. El alto rendimiento es muy difícil y hay muchos determinantes, como las condiciones físicas, el momento, el entorno y la capacidad económica. Para mí el deporte va por otro lado: es una forma de educación de valores, respetar órdenes, aprender que el resultado no siempre es el que se quiere y que hay que esforzarse; es la vida misma.

Lo posible y lo imposible

—¿Qué cualidades básicas se requieren para quien quiera dedicarse deportivamente?

—Todos tenemos fuerza, flexibilidad y resistencia, y se trabaja más o menos en la medida en que se necesita. En el parkour o el trampolín no se necesita una flexibilidad extrema como en la gimnasia rítmica, pero tenerla permite entrenar más tiempo sin lesiones. Un anillista necesita ser fuerte y si no lo es, no lo puede ser. Un campeón olímpico como Arthur Zanetti fue un animalito en anillas pero tuvo que dejar de hacer arzones porque el ancho de su espalda no le permitía agarrarlos. Hay gimnastas que pueden ser muy buenos o parejos en todo, sin ser los mejores, y compiten en los seis aparatos. Los gimnastas actuales no son tan anchos de espalda como lo eran antiguamente, salvo los anillistas, quienes necesitan masa muscular para mantener las posiciones de fuerza.

—¿Qué te sorprende por lo inexplicable?

—Trabajé muchos años en trampolín pero me asusta ver a un pibe al lado de una cama elástica, de 1.10 m, con el techo a no menos de 8.50 m, que es la altura promedio para atletas de buen nivel, y que algunos levanten hasta 9 m respecto del suelo.

—¿Y en cuanto a fuerza?

—En las anillas es increíble cómo se sostienen o algunos ejercicios en barra, por la flexibilidad y que atletas grandotes hacen el disloque de hombros sin lastimarse. En Cuba y República Dominicana vi saltar con el caballo de salto de 1.35 m, más un metro más arriba de los colchones, chocar y pasar a caer de panza. Levantan casi 3.5 m o 4 m.

—¿Tres atletas de referencia?

—Alexei Nemov me marcó; Nadia Comneci y Simone Biles. Siempre quise tener una gimnasta como la rumana Camelia Voinea. De Argentina, los referentes: Romina Plataroti, Eric Pedercini y Lucas Chiarlo, y de Entre Ríos, Santiago Mayol, a quien admiro por lo que ha logrado. Mi ídolo es Osvaldito Martínez Erazún, quien más tiempo estuvo en la elite y se retiró a los 35 años. Y mis hijos, Maxi (Maximiliano) y More (Morella), quienes integraron la selección argentina.

Cambios y realidades

—¿Qué cambios significativos y transformadores hubo en las últimas décadas?

—Uno muy importante son las paralelas para mujeres. Hasta pasados los 70, en la época de Nadia Comneci, se utilizaban las de varones, bien separadas, en las cuales desde la barra alta golpeaban en la baja y pasaban. Hoy, ese cambio de barra, estando separadas por hasta 1.80m., permite que no se golpeen y haya tantas lesiones, y una evolución mayor que la que se venían dando antiguamente. Las alturas de los aparatos se fueron elevando, lo cual permite salidas de mayor dificultad, al igual que se elevó la altura de los colchones de caída. Se cambió el caballo de salto, del tradicional, en el cual pasaban los varones en forma longitudinal y las mujeres en forma transversal, a la lengua de salto, con lo que aparecieron saltos de mayor dificultad, porque la superficie de apoyo es mucho mayor y los materiales tienen más rechazo. También hay cambios en las tablas de pique y materiales que permiten mejor recepción, como en el caso de los colchones. Todo ayuda a la seguridad del gimnasta y a que evolucione.

—¿Y en cuanto a otros aspectos?

—La posibilidad de hacerte estudios de tipos de fibras te permite orientarte mejor en cuanto hacia dónde se puede apuntar con el deportista. Lo reglamentario hizo que, por ejemplo, se pare con algunas locuras que se hacían, como el salto Thomas (mortal y medio al frente), que está prohibido en los juveniles, por su gran dificultad y necesidad de experiencia.

—¿Qué aplicás de la etapa en la cual competiste y qué descartaste?

—No hay mucho para modificar. Cuando comencé nos conocíamos todos porque éramos muchos menos y siempre la relación con los entrenadores fue muy buena. En un deporte como la gimnasia se pueden tener diferencias pero al ser amateur no está lo económico por sobre lo deportivo. Aunque debo reconocer que cuando se tiene cierto nivel hay gente que le incomoda porque tu gimnasta puede sacarle el lugar al que viene entrenando con otra persona. Y hay algunos que se siguen peleando por una beca y estamos en un país en el cual el Estado no aporta lo que se necesita. No se puede pensar en alto rendimiento hasta que no se vive del deporte y fue así, porque se dispone de tiempo para viajar y entrenar afuera.

—¿Cómo está la situación federativa?

—Evolucionó para bien, más allá de que esté o no de acuerdo con ciertos manejos y criterios. Hoy tiene un juego completo de aparatos, aunque está instalada en un galpón que todavía no es propio. Cuando yo competía en la selección mayor éramos cuatro y no había un nivel como el actual. Concordia, en masculino, desde 1999 se destaca, tuvimos gimnastas de elite en mujeres y los tenemos en varones, aunque el trampolín está un poco venido a menos. Hubo buenos resultados de aeróbica hace muchos años, se perdió y se recuperó, y la rítmica se sostiene.

—¿Publican contenidos?

—En Facebook, CeGiPa y en Instagram, ce.gi.pa.

“La iniciativa tiene que nacer desde los profesores”

Llanes, al referirse a la falta de recursos en las escuelas, y la falta de coordinación de éstas con los centros de entrenamiento y clubes, también remarcó las deficiencias por parte de los propios educadores.

—¿Por qué esta disciplina está devaluada en el sistema educativo?

—Faltan materiales, aunque hay escuelas que los tienen, y antiguamente los tuvo el colegio Don Bosco, que los fue vendiendo o regalando, y Ángeles Custodios también los tuvo en los años 90. Es un deporte complejo en el cual el entrenador tiene que trabajar…

—Y saber…

—Tiene que conocer la materia para no lastimar a nadie, se necesita tiempo y no a todos les gusta porque no están capacitados y tenés un nene alto, grandote o miedoso, a quienes les cuesta más.

—¿Por qué no se desarrolla en los clubes?

—Cualquier deporte necesita un espacio grande, pero en algunos se puede compartir, mientras que en este caso tiene que ser exclusivo y la inversión es muy grande. Tenemos este gimnasio tras 36 años, poniendo materiales. Si un club me dice que quiere iniciar la actividad como en Europa o Brasil, hablamos de entre 300.000 y 400.000 dólares, para los elementos básicos. Y no se puede cobrar una cuota acorde a esa inversión, porque tiene que ser accesible.

—¿Cómo se puede promocionar, obviando ese factor?

—Siempre se puede: el Parque Berduc comenzó con un taller de gimnasia y creo que crecerá; nosotros invitamos a escuelas para que prueben, pero la iniciativa tiene que partir del profe de grado. Nos nutrimos de los deportistas de las escuelas y sería más fácil en ese sentido hacer como en los países desarrollados. Nos encanta mostrar que hay una vida distinta; hay nenes muy talentosos que no hacen deporte, muchas veces por falta de recursos, no podemos hacer beneficencia con todo el mundo aunque siempre tenemos algún becado.

—¿Claves para que continúen luego de terminada la secundaria?

—Varió bastante. Cuando comenzamos, terminaban la primaria y dejaban, con excepciones. Antes buscábamos tener muchos deportistas de alto rendimiento hasta que vimos que se podía disfrutar el deporte sin la competencia. La gimnasia “no tiene techo”, se puede seguir creciendo y superando límites, sin ser profesional. Tuvimos compitiendo a gimnastas de entre 30 y 40 años, y en algunas provincias también los hay actualmente. Córdoba tiene la categoría master, de más de 50 años, y no se quiebran (risas).

—¿Cuándo comenzar y qué decirle a quien no se anima?

—La edad ideal es desde los tres o cuatro años pero se puede cuando se tienen ganas y se está dispuesto. Con 59 años no pretenderé sacar un rondo flic flac en quince días, aunque tal vez sí. Pero un mortal hacia adelante es para cualquiera. Un mortal hacia atrás es más fácil, pero da más miedo. Hay que saber manejar las frustraciones y los primeros quince días son duros.