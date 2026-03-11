Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Por la ida de los octavos de final de la Champions League, derrotaron a Manchester City y Chelsea, respectivamente.

Federico Valverde marcó los tres goles del Merengue, que quedó a un paso de los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid goleó por 3-0 a Manchester City este miércoles en el Santiago Bernabéu, por la ida de los octavos de final de la Champions League , y encaminó su clasificación a la próxima ronda gracias a un intratable Federico Valverde, quien marcó tres golazos en el primer tiempo. El argentino Franco Mastantuono ingresó a los 76 minutos.

El conjunto visitante había arrancado mejor, pero el Merengue fue contundente. En el complemento, el italiano Gianluigi Donnarumma le atajó un penal a Vinicius que evitó que la paliza fuera mayor. La vuelta se disputará el próximo martes a las 17 en Inglaterra.

Se ponen en marcha los octavos de final de la Champions League

Por otra parte, PSG recibió al Chelsea en el Parque de los Príncipes en lo que prometía ser un partidazo y lo fue. El elenco parisino venció por 5-2 a los Blues, que contaron con un Enzo Fernández determinante.

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y Kvaratskhelia, por duplicado, fueron los autores de los gritos locales, mientras que el ya mencionado volante argentino y Malo Gusto hicieron lo propio para los ingleses. La ventaja es contundente, pero todo se definirá la semana que viene en el Stamford Bridge, de Londres.

Los otros partidos de la Champions League

Además, Arsenal rescató un empate 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen gracias a un penal discutido en los minutos finales. El alemán Kai Havertz convirtió desde los 12 pasos en tiempo cumplido. Robert Andrich había abierto la cuenta para el elenco alemán.

En tanto que Bodo Glimt de Noruega goleó como local por 3-0 a Sporting de Portugal.