Duelo: atravesar la muerte y pérdida de un ser querido

Etapas

Según la psicóloga, hay tres etapas en el proceso de duelo:

Negación : "La persona no puede aceptar la pérdida del objeto (ser) amado".

: "La persona no puede aceptar la pérdida del objeto (ser) amado". Enojo : "Puede ser hacia nosotros mismos, hacia la persona que falleció o hacia la situación".

: "Puede ser hacia nosotros mismos, hacia la persona que falleció o hacia la situación". Aceptación: "Ponemos esa energía, que antes depositábamos en esa persona, en otros espacio o vínculos. Aprendemos a vivir con la silla vacía pero sin reemplazar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lic. Yanina Michel (@psi.yanimichel)

No se puede poner un estimativo de tiempo para el proceso, no se puede hablar de seis meses, un año o dos para superar a alguien que ya no está. Este proceso no es lineal y tampoco tienen la misma duración en el tiempo para cada persona y cada caso: "Hablamos de un problema cuando la persona pasa mucho tiempo en el recuerdo, con la mente en el pasado y muy poca energía para el presente o futuro". En ese marco, la psicóloga indicó que el avance se ve cuando la persona puede reconocer la pérdida y puede pensar en planes en el presente y futuro: "Un momento al que hay que prestarle atención es cuando no podemos conectar con la pérdida y da la sensación de que no pasó nada. La persona no pudo llorar, trabaja todo el día, sale mucho de fiesta, con amigos y no conecta con el dolor ante la pérdida. Sin embargo, otra señal de alarma es cuando una persona que ya pasó bastante tiempo en el duelo, le cuesta llevar adelante una rutina en el presente y proyectar al futuro y de esta manera queda anclado en la tristeza y en el enojo y no sale de ahí". Es por eso que es importante respetar el llanto, la tristeza, la ira, la desilusión y todas las emociones que se consideran "negativas".

"En consultorio a veces trabajamos con "el diario del duelo" donde invitamos a la persona que escriba todo lo que quiere decirle a su ser querido en un cuaderno o chat de WhatsApp. El no poder contarle las cosas que le pasan en el día a día es lo primero que uno siente ante la pérdida. Ya sea escribiendo un posteo en redes sociales o yendo a la tumba, eso es positivo", explicó Michel sobre la importancia de poner en palabras lo que le sucede a cada persona y agregó: "Podemos ver la muerte como una transformación de ese vinculo. Me sigo vinculando con esta persona, pero de forma diferente. No tengo que aprender a vivir con la ausencia completa porque en realidad la persona desaparece completamente cuando uno ya no lo tiene en la memoria".