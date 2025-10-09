Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Día Mundial

Día Mundial de la Visión: aconsejan que los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas

El Día Mundial de la Visión se celebra cada segundo jueves de octubre. El propósito es concientizar sobre las enfermedades visuales.

9 de octubre 2025 · 11:30hs
Día Mundial de la Visión: aconsejan que los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas

Día Mundial de la Visión: aconsejan que los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas

El Día Mundial de la Visión se celebra cada segundo jueves de octubre, fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y su propósito es concientizar sobre las enfermedades visuales, promover su detección temprana y destacar la importancia de la prevención para evitar la pérdida de visión.

Datos en Argentina

Esta jornada invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud ocular desde los primeros años de vida y en la actualidad, uno de los mayores desafíos es la exposición temprana y prolongada a pantallas -celulares, tablets, televisores y computadoras- que puede afectar el desarrollo visual infantil.

Día Mundial del Corazón: los nuevos factores de riesgo que afectan la salud cardiovascular

Día Mundial del Corazón: los nuevos factores de riesgo que afectan la salud cardiovascular

Día Mundial del Huevo: un aliado de la salud, la cocina y la economía argentina

Día Mundial del Huevo: un aliado de la salud, la cocina y la economía argentina

En este sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Asociación Americana de Pediatría (AAP) recomiendan que en los menores de 10 meses no es aconsejable su uso, excepto para videollamadas. Entre 18 y 24 meses se deben seleccionar los contenidos, con supervisión de los padres y explicación de lo que están mirando, mientras que, en el caso de niños de entre 2 y 5 años, un máximo de 1 hora por día frente a las pantallas.

LEER MÁS: Uso de los pantallas en infancias y adolescencias

Celulares aula nivel inicial primaraia secundaria.jpg

Infancias con pantallas

“Durante los primeros cinco años, el sistema visual se encuentra en pleno proceso de maduración. En esta etapa, la estimulación adecuada a través del juego libre, el contacto con la naturaleza y la lectura compartida favorece la visión binocular, la coordinación ojo-mano y la capacidad de orientación en el entorno. Sin embargo, el uso excesivo de pantallas puede interferir en estos procesos naturales”, explica la Dra. Valeria El Haj.

Los principales riesgos incluyen fatiga visual digital (ojos rojos, sequedad, menor frecuencia de parpadeo), mayor predisposición a la miopía, retraso en habilidades visuales y motoras finas por la falta de actividades manuales y alteraciones del sueño debido a la luz azul que modifica los ritmos circadianos (son como un “reloj interno” que le dice al cuerpo cuándo es hora de dormir, despertarse o realizar distintas funciones).

“Por eso, es fundamental que familias y educadores adopten medidas preventivas: evitar el uso de pantallas en menores de 2 años, limitar el tiempo frente a ellas en edad preescolar (no más de una hora al día y siempre bajo supervisión), promover al menos dos horas de actividades al aire libre por día, fomentar la lectura en papel y juegos que estimulen la coordinación ojo-mano, y realizar consultas preventivas al oftalmólogo infantil aun en ausencia de síntomas”, dijo la directora médica de Ospedyc.

La visión es un recurso invaluable para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez, por lo cual, en este Día Mundial de la Visión, los expertos llaman a acompañar a los más pequeños en un equilibrio entre tecnología y hábitos saludables que protejan su salud visual y garanticen un mejor futuro.

Día Mundial Pantallas Visual
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este jueves 9 de octubre de 2025

El doctor Federico Agnolín, paleontólogo, jefe científico de esta expedición y Celeste Giardinelli, parte de la expedición. 

Patagonia: paleontólogos de Conicet encontraron huevos de dinosaurios

Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

Conicet encaró la Expedicion Cretácica I en busca de dinosaurios en la Patagonia

Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

Ver comentarios

Lo último

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Ultimo Momento
Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

La Hendija presenta Adela, todavía estoy acá, un viaje al corazón del olvido

La Hendija presenta "Adela, todavía estoy acá", un viaje al corazón del olvido

Policiales
Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Ovación
El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El club Paracao se destacó en La Histórica

El club Paracao se destacó en La Histórica

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La provincia
Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país.

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país".

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Dejanos tu comentario