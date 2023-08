Uso de los pantallas en infancias y adolescencias

Claro está que la coyuntura de nuestro país nos mantiene ocupados con temas apremiantes, sin reservas en el Banco Central, con una inflación librada a la ‘buena de Dios’ o de los especuladores, lo cual parece lo mismo; y una clase política discutiendo por sus problemas que no siempre son los de los ciudadanos comunes, la educación no aparece en la portada de nuestros medios de comunicación. No obstante, lo urgente no debe distraernos de lo importante.

celulares escuela infancias 2.jpg

El dominio de la comprensión lectora, no es un capricho de los educadores, es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo de las personas que lo acompañará, o no, por el resto de su vida, es una forma de entender el mundo y la realidad que nos rodea, es el acceso a la información, la instrucción y la adquisición de habilidades, incluso manuales. Acaso quien prepara un plato gastronómico ¿No tiene que saber leer e interpretar un texto instructivo, es decir, una receta? Quien firma un contrato ¿No debería interpretar qué implican sus cláusulas antes de firmarlo? Un votante que va decidir su futuro en los próximos años ¿No debe comprender una plataforma o propuesta electoral? Por ventura, un estudiante de medicina ¿No accede al conocimiento a través de textos? ¿Y un ingeniero? La lista podría seguir.

No se trataría, de eliminar o prohibir el uso de celulares en los ámbitos educativos, sino, más bien, reflexionar acerca de su uso en las escuelas y –por encima de todo- en los hogares.

Ya existen estudios, aunque poco difundidos, alertando acerca de que el uso de pantallas afecta la capacidad de concentración, la memoria y la predisposición para la reflexión profunda, siendo este uno de los postulados de las prácticas del lenguaje abordado en las escuelas, es decir, generar lectores críticos, pero ¿Cómo desarrollamos lectores críticos si no tienen capacidad de reflexión?

Los especialistas dicen que el brillo, las imágenes, el sonido y la acción desarrollada en los dispositivos móviles tienen como finalidad estimular la dopamina en el cerebro, que es la hormona del ‘placer instantáneo’, es por eso que se tiende a estar tanto tiempo conectado a un celular. ¿Cómo compite un libro de texto contra eso?

Por todo lo mencionado, valga decirlo, es hora de que los actores de la educación, que directa o indirectamente somos todos, comencemos a discutir en serio qué hacemos con el uso del celular en las infancias y adolescencias.